В Кировской области детям-сиротам предоставят мобильных кураторов.

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В регионе началась реализация обучающего проекта «Мой мобильный наставник».

Он охватит около 400 воспитанников из детских домов и школ-интернатов.

Проект стал продолжением реализуемых с 2013 года проектов «Право на творчество. Музыка», «Право на творчество. Гончарное направление» и прошедшего в прошлом году «Право на творчество. Я - Повар», инициированных Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области.

Цель программы - повысить готовность подростков от 11 лет и старше к взрослой жизни с помощью мобильных устройств и информационных технологий. Все участники в интерактивной форме получат знания по мобильной безопасности и финансовой грамотности.

Проект «Мой мобильный наставник» проходит в три этапа.

Сначала воспитанники во время каникул в лагерях отдыха знакомятся с мобильной и финансовой грамотностью и сдают экзамен.

На втором этапе эксперты продолжат обучение детей в детских домах и школах-интернатах при помощи серии видеоуроков.

На третьем этапе, который состоится в начале 2019 года, участники посетят крупнейшие предприятия и госучреждения области, где на практике познакомятся с работой специалистов профильных сфер.

Пять победителей проекта пройдут профессиональное обучение по выбранному ими направлению.

По итогам проекта выпустят книгу с полезными советами для выпускников детских домов и школ-интернатов. Кроме того, в ней будут указаны контактные данные всех экспертов и наставников, к которым они и в дальнейшем смогут обращаться за помощью и советом.