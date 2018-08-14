В Кировской области детям-сиротам предоставят мобильных кураторов.
В регионе началась реализация обучающего проекта «Мой мобильный наставник».
Он охватит около 400 воспитанников из детских домов и школ-интернатов.
Проект стал продолжением реализуемых с 2013 года проектов «Право на творчество. Музыка», «Право на творчество. Гончарное направление» и прошедшего в прошлом году «Право на творчество. Я - Повар», инициированных Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области.
Цель программы - повысить готовность подростков от 11 лет и старше к взрослой жизни с помощью мобильных устройств и информационных технологий. Все участники в интерактивной форме получат знания по мобильной безопасности и финансовой грамотности.
Проект «Мой мобильный наставник» проходит в три этапа.
Сначала воспитанники во время каникул в лагерях отдыха знакомятся с мобильной и финансовой грамотностью и сдают экзамен.
На втором этапе эксперты продолжат обучение детей в детских домах и школах-интернатах при помощи серии видеоуроков.
На третьем этапе, который состоится в начале 2019 года, участники посетят крупнейшие предприятия и госучреждения области, где на практике познакомятся с работой специалистов профильных сфер.
Пять победителей проекта пройдут профессиональное обучение по выбранному ими направлению.
По итогам проекта выпустят книгу с полезными советами для выпускников детских домов и школ-интернатов. Кроме того, в ней будут указаны контактные данные всех экспертов и наставников, к которым они и в дальнейшем смогут обращаться за помощью и советом.
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