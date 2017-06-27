В 2019 году состоятся пробные ЕГЭ по информатике на компьютере.

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Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ по информатике в виде компьютерного тестирования.

Пробные экзамены начнутся с 2019 года. В Рособрнадзоре уже готовят технологические решения для проведения экзамена в новом формате.

Перед повсеместным внедрением новшество пройдет широкое общественно-профессиональное обсуждение.

Напомним, сейчас ЕГЭ по информатике, как и по другим предметам, сдается письменно на бланке.

По статистике, количество выпускников, сдающих информатику, растет. В 2018 году количество участников ЕГЭ по информатике увеличилось на четверть по сравнению с 2017 годом. В этом году экзамен сдали 67 тыс. учеников.

Более 13% участников ЕГЭ по информатике показали результаты от 80 до 100 баллов.

Эксперты полагают, что в обозримом будущем на компьютере начнут сдавать ЕГЭ и по другим предметам.