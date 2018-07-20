В Арбажском районе на средства резервного фонда правительства отремонтируют детский сад.
Министерство финансов Кировской области и администрация Арбажского района заключили соглашение о предоставлении ассигнований из резервного фонда правительства региона.
Субсидия местному бюджету составит 2 млн 200 тысяч рублей. Средства пойдут на ремонт здания детского сада «Солнышко».
Напомним, это учреждение пострадало в результате разрушения конструкций козырька. При этом обрушился карнизный участок наружной стены.
Строительство новых детских садов, реконструкция и ремонт дошкольных учреждений - одна из приоритетных задач для правительства Кировской области. 2018 году из резервного фонда президента регион получил более 105 млн рублей на ремонт 6 образовательных учреждений.
Кроме того, в рамках заключенного между правительством области и министерством просвещения РФ соглашения в Кирове к концу 2018 года будет построено 6 новых детских садов в микрорайонах Чистые пруды, Урванцево, Метрограде, Коминтерне и Нововятске. Они помогут ликвидировать очереди в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет.
В новых детских садах предусмотрены и ясельные группы для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Из федерального бюджета на эти цели поступило более 1 млрд рублей, из них около 600 миллионов будут освоены в 2018 году и еще 400 миллионов - в 2019 году.
Также шесть новых садиков с ясельными группами к концу 2019 года появятся в районах области.
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