В Кировской области все строящиеся детские сады сдадут в установленные сроки.

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Участники рабочего совещания по вопросам строительства детсадов под руководством заместителя председателя областного правительства Дмитрия Курдюмова побывали на месте строящегося детского сада на ул. Торфяной, 11 в заречной части г. Кирова.

Работы в настоящее время выполнены на 37%. Общая стоимость строительства составляет порядка 170 млн рублей, из них 122 млн – это средства федерального бюджета, 6,5 млн – областного, остальные выделит муниципалитет.

На объекте выполнен монтаж фундамента, цоколя с утеплением, стеновых панелей первого и второго этажа. К 1 сентября кровельные работы будут закончены.

Строительство всех шести новых детских садов в Кирове проходит согласно установленным срокам. В декабре 2018 года детские сады с бассейнами должны быть сданы в эксплуатацию.

Помимо детсада в Коминтерне, дошкольные учреждения появятся в микрорайонах Чистые пруды (ул. Чистопрудненская, 8а и ул. Ивана Попова, 95), Урванцево (ул. Энтузиастов, 25а), Метрограде (ул. Московская, 215), Нововятске (ул.Энгельса, 4а). Это поможет ликвидировать очереди в детские сады детей от 3 до 7 лет и позволит посещать ясельные группы малышам в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Вопрос ликвидации дефицита мест в детских садах находится на контроле губернатора области Игоря Васильева. Напомним, в шести кировских детских садах откроют более 800 мест для детей до 3 лет и более 700 – для ребят в возрасте от 3 до 7 лет. Каждый садик примет около 260 воспитанников.

Что касается районов области, то новые дошкольные учреждения построят в тех муниципальных образованиях, где существует наибольшая потребность именно в ясельных группах. Это Верхнекамский район (садик на 60 мест), Опаринский (100 мест), Слободской (45 мест), Советский (120 мест), а также города Кирово-Чепецк (200 мест) и Слободской (110 мест).

Таким образом, в районах области планируется создать 635 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Их строительство завершится к концу 2019 года.