Заместитель министра просвещения РФ посетила школу №26

Сегодня в нашем городе с рабочим визитом побывала заместитель министра просвещения России Татьяна Синюгина. Она посетила новую школу в микрорайоне Урванцево, которая готовится принять первых учеников.
Школа №26 в микрорайоне Урванцево доказывает в очередной раз - это школа открытий, и она готова встречать своих учеников. Учебное заведение построено в рамках федерального проекта по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях. Однако продолжается строительство и дошкольных учреждений.
ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы очень рады что попали в этот федеральный проект, получили 1 млрд на строительство 12 детских садов. В этом году мы планируем построить 6 детски садов в областном центре на 1580 мест и 6 детских садов в районах в 2019 году на 635 мест. Таким образом к 2020 году планируем обеспечить полную доступность для детей раннего возраста».
Татьяна Синюгина оценила объем и качество проделанной работы. Трехэтажное современное здание с просторной столовой, актовым залом с новейшим мультимедийным оборудованием, высокооборудованными классами для занятий, тренажёрными и танцевальными залами - здесь продумано всё.
ТАТЬЯНА СИНЮГИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Я думаю, что это непременно скажется на качестве знаний наших детей. То, как они будут мотивированы, чтобы в таких условиях получать образование».
Об использовании электронных учебников в образовательном процессе - в кабинете русского языка, и оснащении с требованиями ФГОС - в кабинете физики. Сами учителя, кажется, до сих пор не верят своему счастью. В таких кабинетах знания получать действительно - в удовольствие.
КСЕНИЯ ФОФАНОВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ:
«Я думаю, в таких условиях будет очень замечательно работать, очень продуктивно будет работать с детьми, потому что для каждого урока по каждому предмету полное оснащение».
В Кирове Татьяна Синюгина посетила также Центр дистанционного образования детей, где оценила детское кафе, сенсорную комнату и различные технологически оснащенные классы для занятий.
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