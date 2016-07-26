Готовность кировских школ к 1 сентября обсудили на окружном уровне.

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23 августа под председательством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева прошло окружное совещание в режиме видеоконференции по вопросу готовности школ к новому учебному году.

В 2018 году на подготовку общеобразовательных организаций Кировской области было выделено 174,4 млн. руб. за счет средств регионального и муниципальных бюджетов. В регионе функционируют 507 школ.

В новом учебном году в них будут обучаться более 135 тыс. учащихся, в первый класс пойдут более 15 тыс. детей.

С 1 сентября этого года в микрорайоне Урванцево начнется учебный процесс в новой школе № 26 на 1000 мест. В ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию еще две школы: в городе Зуевке на 825 мест и в микрорайоне Чистые Пруды г. Кирова на 1000 мест.

В 2018 году осуществлено централизованное приобретение министерством образования Кировской области учебников для общеобразовательных организаций региона. На это направлены средства областного бюджета в размере 35,4 млн. рублей. Обеспеченность школьников области бесплатными учебниками составляет 100%.

За счет средств бюджета области ведется работа по организации дистанционного обучения как детей, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому, так и школьников в чьих учебных заведениях по тем или иным причинам отсутствуют учителя предметники. Качество дистанционного образования положительно оценивается школьниками, их родителями, администрациями школ.