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Новости / Образование

В Кирове прошел ежегодный областной совет педагогов

Вчера, 10:52 | Просмотров: 136 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирове прошел ежегодный областной педсовет. В этом году его почётным гостем стала заместитель минобрнауки Российской Федерации Татьяна Синюгина. 

Татьяне Синюгиной показали обновленный центр дистанционного образования Кировской области. В этом году центр справляет новоселье. С 2009 года педагоги ютились в маленьком помещении на 200 с небольшим квадратных метров, а сейчас получили просторное 3-х этажное здание бывшего училища. С 1 сентября школа откроет свои двери не только для дистанционного, но и для очного обучения. Кабинеты адаптированы для маломобильных учеников, все таблички продублированы шрифтом брайля, есть компьютерный класс, оснащенный современными компьютерами, кабинет для занятий слабовидящих детей, кабинеты для индивидуальной работы с детьми и их родителями. 

В Кирове прошел ежегодный областной совет педагоговОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все электронные ресурсы, электронные учебники, электронная база методических материалов будут сосредоточены в одном месте. В связи с открытием нового помещения мы возлагаем большие надежды на этот центр». 

На сегодняшний день через дистанционные формы обучения знания в центре получают свыше 1200 школьников, и это не только дети-инвалиды, но и те, кто, например, профессионально занимается спортом и просто не успевает ходить в обычную школу, а также дети из удалённых сельских школ, где нет педагогов по отдельным предметам, те ребята, которые долгое время находятся на лечении в больницах. Качество обучения ничем не отличается от обычной школы. 

Выпускники точно также прекрасно сдают ЕГЭ, потом поступают в престижные московские вузы. Обновленный корпус даст возможность расширить спектр образовательных услуг, построить более глубокие индивидуальные образовательные маршруты для каждого ученика. 

В Кирове прошел ежегодный областной совет педагоговТАТЬЯНА СИНЮГИНА ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Спасибо за то, что такое учреждение у вас есть. Я вижу, как вы к этому относитесь, поэтому вам - успехов!»

На пленарном заседании областного педсовета были подведены итоги и обозначены приоритетные задачи на будущий учебный год, который начнется буквально через неделю. Кировская область традиционно даёт большой процент выпускников с высокими баллами по ЕГЭ, если сравнивать в среднем по России. В последнее время было немало сделано для того, чтобы и материальное вознаграждение педагогов за их нелёгкий труд стало более справедливым. 

В Кирове прошел ежегодный областной совет педагоговИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Одна из главнейших задач развития педагогической системы - вопрос заработной платы учителей. По итогам 2012-2017 годов Правительством области обязательства по повышению зарплаты в соответствии с майскими указами президента, выполнены. В июне этого года утверждено новое положение о зарплате, которое позволяет обеспечить равную оплату за труд равной ценности, исключение любой дискриминации».

Перед современной школой стоят новые вызовы и новые задачи. И в первую очередь, это цифровизация школ, переход на электронные учебники и методические пособия. И в этой работе особую роль будет играть как раз центр дистанционного образования, где будут сосредоточены ресурсы управления электронными образовательными материалами, будет проходить обучение учителей новым современным формам работы.


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