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Новости / Образование

В Кирово-Чепецке технопарк «Кванториум» примет 400 учащихся

Сегодня, 15:07 | Просмотров: 97 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Конец августа - период активной подготовки к началу учебного года. В Кирово-Чепецке он будет ознаменован открытием новой современной образовательной площадки. 

В городе создано и развивается единое образовательное пространство. Его дальнейшие перспективы связаны с организацией сетевого взаимодействия между учебными заведениями.

В Кирово-Чепецке технопарк «Кванториум» примет 400 учащихсяНИНА ОГОРОДОВА, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Дети хотят учиться в своей школе, но заниматься еще каким-то интересным любимым делом. Или на более глубоком уровне изучать какие-то предметы. Создавая и расширяя возможности и горизонты для наших детей, мы и хотели бы развивать сетевое взаимодействие».

В единый учебный стержень должна быть включена и система дополнительное образования. В этом году она отмечает по стране 100-летний юбилей. Старшее поколение его помнит по учебно-производственным комбинатам, где школьникам прививали навыки разных профессий. Сейчас значительно расширены рамки учебных программ.

В Кирово-Чепецке технопарк «Кванториум» примет 400 учащихсяЮЛИЯ ШУМИЛОВА, ДИРЕКТОР МКУ ДО "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР":
«Целый учебный день ушел в прошлое. Были разработаны новые образовательные программы, курсы. Для дошкольников и начальных классов это "Путешествие с компьютером в мир интересных профессий". Для старшеклассников это программа профориентационного курса "Азбука успешного трудоустройства"».

Так будут выглядеть учебные аудитории детского технопарка "Кванториум". Он разместится в здании бывшего детского сада. На сегодняшний день идут работы по уборке прилегающей к зданию территории. С сентября начнется капитальный ремонт фасада и внутренних помещений. Выделены деньги на приобретение оборудования и обучение специалистов. В "Кванториуме" будет организовано обучение по направлениям робоквантум, IT-квантум и промышленный дизайн. 

В Кирово-Чепецке технопарк «Кванториум» примет 400 учащихсяЕЛЕНА САВИНА, ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И обязательно в каждом кванториуме должно быть наличие хайтек-цеха. Он будет обеспечивать интеграцию всех проектов, которые будут реализовываться внутри "Кванториума". И предоставлять базу. Это современные станки с ЧПУ, это плоттеры и так далее».

Осенью начнется приём заявлений от родителей школьников на обучение в «Кванториуме». Возраст обучающихся от 5 до 18 лет. По плану уже с января развивать инженерное мышление в технопарке смогут более 400 учащихся. 


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