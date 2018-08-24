Кировские школы готовы к началу учебного года

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1 сентября для учеников откроют свои двери 514 школ. Все они оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и управления эвакуацией людей. К занятиям приступят более 135 000 обучающихся, из них почти 16 000 – это первоклассники. В текущем году обеспечен стопроцентный охват школьников печатными учебниками. У большей части также будет возможность пользоваться и электронной формой учебных пособий.





ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Фактически это учебник, который ребенок может взять и поставить на три любых устройства. Пользоваться им дома, в школе. Я сам пробовал как это работает. Это совершенно нормально».





На сегодняшний день в регионе не хватает почти 500 учителей. В дефиците преподаватели иностранного языка, математики, начальных классов и русского языка. Один из путей решения проблемы - повышение зарплат педагогам. С 1 сентября оклад приравнен к минимальному размеру оплаты труда. Сохранены и все стимулирующие надбавки. Другой выход из ситуации это дистанционное обучение детей, особенно в сельских школах, где нет учителей-предметников.





ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«В этом году центр дистанционного образования детей переехал в новое здание. Возможности обучения детей расширены. В этом году планирует обучаться более 900 детей».





Предварительно заявки на участие в программе дистанционного образования подали 23 сельские школы. С сентября учебный процесс начнется в новой школе в микрорайоне Урванцево. В ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию еще две школы. В Зуевке и в микрорайоне Чистые Пруды. Применительно к районам области разработан проект создания типовой опорной школы в Нолинске. Она должна стать социально-культурным и спортивным центром района и быть доступной не только для детского, но и взрослое население. Также, будет продолжена реализация проекта по передаче муниципальных школ на областной уровень.