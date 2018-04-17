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Новости / Образование

Детский космоцентр организует кружки для школьников

Вчера, 17:46 | Просмотров: 124 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В детском космическом центре с сентября откроются клубы для школьников. 

- Если джостик направить вперед, самолет набирает скорость, вот этот регулятор высоту набирает. 

Задание у виртуального пилота довольно простое - нужно поднять машину в воздух, облететь вокруг завода и приземлиться. Однако на практике у новичка возникают сложности - чтобы посадить вертолет нужен навык.

Детский космоцентр организует кружки для школьниковМАКСИМ ВИТВИНОВ, ПОСЕТИТЕЛЬ КОСМОЦЕНТРА:
«Тут нужно сделать так, чтобы вертолет летел аккуратно, плавно и тихонько его садить».

Это новое программное обеспечение зала "Виртуальная космонавтика". Оно позволяет научиться управлять вертолетом. На подобном оборудовании тренируются будущие пилоты. 

Детский космоцентр организует кружки для школьниковЕВГЕНИЙ КАЙСИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ К.Э.ЦИОЛКОВСКОГО, АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ:
«Это вертолет, который используют для доставки спускаемого аппарата, после того как космонавты вернулись на землю. Здесь любой желающий может ощутить себя пилотом настоящего самолета».

За один раз освоить сложную программу пилотирования невозможно, поэтому в Детском космоцетре открыли клуб под названием "Виртуальная космонавтика". Работать он начнет с сентября, как и еще несколько клубов для школьников. Среди них: робототехника, авиатроника, космическое макетирование и другие. Кроме того, благодаря нашему земляку, летчику-космонавту Виктору Савиных, у космоцентра теперь есть свой цифровой телескоп. Он позволяет наблюдать звездное небо со всеми его объектами, причем сделать это можно будет за пределами Кирова в рамках "Астровыездов". 

Детский космоцентр организует кружки для школьниковСВЕТЛАНА ШУМАЙЛОВА, ДИРЕКТОР МУЗЕЯ К.Э.ЦИОЛКОВСКОГО, АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ:
«Наш недавний астровыезд был 19 августа. Мы наблюдали Марс, галактику Андромеды, звезды. Очень интересно».

Детский космический центр открылся в марте и за несколько месяцев его посетили более 80 тысяч человек. Сегодня перед Центром стоит амбициозная задача - стать многофункциональной просветительской площадкой для детей. Здесь уже составлены всевозможные программы для школьников, которые включают в себя не только посещение экспозиции музея космонавтики и планетария, но и космические квесты, интеллектуальные игры, научное шоу "Миссия космос".

Детский космоцентр организует кружки для школьниковЕКАТЕРИНА БЕЛЯВИНА, ВЕДУЩАЯ НАУЧНОГО ШОУ:
«Мы провели эксперимент, как ведет себя магнитное поле, измерили его расстояние. Очень интересно».

Кроме того, детский космоцентр планирует активно сотрудничать со школами. Заниматься профориентированием, проводить музейные уроки для младших классов и уроки астрономии для старшеклассников. 

Детский космоцентр организует кружки для школьниковИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Центр должен стать местом притяжения детей и студентов. Здесь есть серьезные планы, связанные с вычислительным центром, с дистанционным зондированием Земли - у нас есть соглашение с Роскосмосом на получение бесплатных снимков, это серьезная история».

Второго сентября космоцентр организует день открытых дверей, где все желающие смогут познакомиться с основными экспозициями и узнать подробнее о программах и клубах центра.


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