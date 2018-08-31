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Новости / Образование

На ремонт школ бюджет Кирова потратил 76 млн рублей

Сегодня, 09:43 | Просмотров: 62 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Уже завтра школьники снова сядут за парты, кто-то сделает это впервые. И сегодня в школах делаются последние штрихи для того, чтобы детям было комфортно учиться. В школе №14 прошло совещание по поводу готовности к новому учебному году. 

На ремонт школ бюджет Кирова потратил 76 млн рублейАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В преддверии нового учебного года школы города готовы принять своих учеников. Запланированный ремонт завершен, все нарушения устранены. Проверки МЧС и Роспотребнадзора в этом году прошли абсолютно все общеобразовательные учреждения».

1 сентября учащимся откроют двери 58 муниципальных и 5 государственных школ. За парты муниципальных школ в новом учебном году сядут 53640 учеников, это на 3000 больше, чем год назад. Из муниципального бюджета на ремонтные работы и устранение предписаний надзорных органов было выделено более 76 миллионов рублей. Ремонт кровли, окон, инженерных сетей, внутренняя отделка помещений, а также обеспечение безопасности - всё это было проведено во время каникул. 

На ремонт школ бюджет Кирова потратил 76 млн рублейАЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Средства были выделены на проведение ремонтных работ в 24 школе - это миллион 180 тысяч. На эти средства были проведены работы по косметическому ремонту пищеблока и обеденного зала. За счет данного ремонта увеличилась площадь обеденного зала».

Также был проведен ремонт в классах - заменен линолеум, в некоторых установили форточные вентиляторы, были проведены работы в тепловом узле и отремонтированы ограждения. Также продолжаются работы в здании бывшего центра повышения квалификации, где будет размещаться начальное звено школы №51. Кроме того, в системе образования появились новшества. Начиная с пятого класса, дети будут пользоваться электронными учебниками. 

На ремонт школ бюджет Кирова потратил 76 млн рублейЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Их введение, сейчас есть несколько пилотных школ, которые этим будут заниматься, позволит, во-первых, что немаловажно, облегчить ранец ученика, потому что не нужно будет носить бумажные учебники в школу и обратно. Здесь единственная проблема - это будут, конечно, решать родители, потому что установить электронные учебники нужно на один из электронных носителей - это компьютер или планшет».

Кроме того, будет внедряться второй иностранный язык - первый со второго класса, второй с пятого. Помимо этого, будут проводиться уроки по шахматам, в новой школе №26 в Урванцево уже созданы все условия для занятия этим интеллектуальным спортом. 


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