1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

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Глава Кировской области опубликовал на страничках в соцсетях свое детское школьное фото, а также снимки супруги и дочери, сделанные в первом классе.

Фотографии Игорь Васильев сопроводил следующим комментарием:

– Поздравляю учителей, школьников и студентов с Днем знаний! 1 сентября – это день, когда каждый из нас вспоминает свои школьные годы. Давайте делиться фотографиями и историями.

Примеру губернатора последовали и другие члены областного правительства.

Свои фотографии, сделанные в первом классе, выложили первый заместитель председателя областного правительства Александр Чурин, заместитель председателя правительства Максим Кочетков, министр соцразвития Ольга Шулятьева, министр спорта Георгий Барминов, министр культуры Татьяна Мазур и другие.

1 сентября губернатор Игорь Васильев принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний и открытию школы № 26 в микрорайоне Урванцево. Также глава региона поздравил с началом учебного года студентов кировских вузов на Театральной площади.

на фото: Игорь Васильев, его супруга и дочь, Александр Чурин, Максим Кочетков, Георгий Барминов.