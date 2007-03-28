В Кирово-Чепецке гимназия сэкономит на энергоресурсах

Кирово-Чепецкая гимназия номер один сэкономит порядка 400 тысяч рублей. Все потому, что образовательное учреждение установило энергосберегающее оборудование.
Насколько эффективны и выгодны энергосберегающие технологии? На этот вопрос ответит гимназия №1 города Кирово-Чепецка. Здесь реализован энергосервисный контракт. Пока это пилотный проект для Кировской области.
ВЛАДИСЛАВ КАДЫРОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь в гимназии было два вопроса решено. Это замена светильников, 870 светильников поменяли здесь полностью. И вопрос водоотведения».
Говорить о результатах пока рано. Учебный год только стартовал. Однако, сотрудники школы и представители правительства области уже строят прогнозы.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Гимназия номер один города Кирово-Чепецка платила в год за свет примерно два миллиона рублей. Новые энергосберегающие технологии позволят сократить расходы примерно на 35%».
Всего же за коммуналку гимназия платит более трех миллионов рублей. Еще один пункт экономии - школе не нужно будет платить за утилизацию люминесцентных ламп.
АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ, ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ №1 Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Для того, что бы их утилизировать необходимо... у нас единственное предприятие в Кировской области принимает, мы ежегодно тратили такие, для школы, значительные суммы, что бы это утилизировать. А светодиодные лампы, они будут работать, пока светодиод не выгорит».
Добавим, если энергосберегающие технологии оправдают себя, то они будут внедряться и в других учебных заведениях Кировской области.
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