В Кирове отметили День знаний
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний - первая в истории средней школы №26. Нарядные первоклашки и их родители с нетерпением ждали того момента, когда двери учебного заведения распахнутся и начнется первый урок.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ:
«Сегодняшнее открытие школы №26 - это большой праздник для города. Школа современная, школа несколько иначе построена, есть свои достоинства, которых в других школах нет. И я думаю, что те дети, которые сегодня придут учиться в эту школу, будут приятно удивлены. Первоклашки, которые пошли первый раз в первый класс сегодня, они же и будут первыми выпускниками этой школы».
День знания стал и днем основания новых традиций. О них рассказал губернатор Кировской области, Игорь Васильев.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Установим такую добрую традицию, и каждый год в Кирове и Кировской школе будем открывать по одной новой школе. И сегодня мы заложим еще одну новую традицию. Не будем говорить много хвалебных слов, а возьмем шефство над 1 первыми классами».
И после того, как в небо улетели воздушные шарики, и прозвучал первый звонок, ребята пошли за своими "шефами" в школу на первый уро в новую, современную и очень красивую школу.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У вас такая красивая форма, такие удобные парты. Я вам завидую, в моем детстве ничего такого не было. Вам очень повезло. Надеюсь, вы все будете очень хорошо учиться».
А Владимир Быков взял шефство на 1 "б" классом. Индивидуальное шефство - особая миссия. Оно служит для накопления и передачи опыта, приучает к уважению и авторитету старших, способствует преемственности поколений.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ:
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ:
«Разрешите мне от имени депутатов Законодательного собрания поздравить вас с началом обучения в вашем прекрасном вузе! Быть медиком - это не просто знать и уметь, это надо любить свою профессию. Нужно не только поставить верный диагноз, а порой помочь человеку преодолеть самого себя!».
На Театральной площади прошёл традиционный "парад российского студенчества". В России эта акция проходит уже 17 лет.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ:
«Добрый день, дорогие друзья! Два слова: ваша тяга к знаниям такая сильная, что вам даже дождь - не помеха. С праздником, ура!».
Кроме выступления первых лиц области и города, перед ребятами выступила "кавер"-группа, которая исполнила хиты этого лета. Несмотря на погоду, многие начали танцевать. А на главной сцене зажгли огонь знаний. Он вспыхнул от факела, который держали первокурсники и губернатор Кировской области.
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