В Кирове отметили День знаний

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Мы посетим театр кукол. Вместе, всем классом. А дальше мы посмотрим, как будем вместе проводить время, чтобы вам было интереснее учиться.

День знаний в этом году пришёлся на выходные, но это не повлияло на насыщенную праздничную программу, приуроченную 1 сентября. Так, в Кирове открылась новая школа в Урванцево, студентов-медиков поздравили с началом учебного года в ДК Родина, а на Театральной площади был зажжён "Огонь знаний".Торжественная линейка, посвященная Дню знаний - первая в истории средней школы №26. Нарядные первоклашки и их родители с нетерпением ждали того момента, когда двери учебного заведения распахнутся и начнется первый урок.День знания стал и днем основания новых традиций. О них рассказал губернатор Кировской области, Игорь Васильев.И после того, как в небо улетели воздушные шарики, и прозвучал первый звонок, ребята пошли за своими "шефами" в школу на первый уро в новую, современную и очень красивую школу.А Владимир Быков взял шефство на 1 "б" классом. Индивидуальное шефство - особая миссия. Оно служит для накопления и передачи опыта, приучает к уважению и авторитету старших, способствует преемственности поколений.А в ДК "Родина" состоялся праздник для первокурсников из медицинской академии.На Театральной площади прошёл традиционный "парад российского студенчества". В России эта акция проходит уже 17 лет.Кроме выступления первых лиц области и города, перед ребятами выступила "кавер"-группа, которая исполнила хиты этого лета. Несмотря на погоду, многие начали танцевать. А на главной сцене зажгли огонь знаний. Он вспыхнул от факела, который держали первокурсники и губернатор Кировской области.