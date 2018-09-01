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Новости / Образование

Игорь Васильев поздравил студентов ВГСХА с началом учебного года

Вчера, 10:19 | Просмотров: 139 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Губернатор Кировской области поздравил с началом учебного года и студентов Вятской сельхозакадемии. Со старшекурсниками Игорь Васильев побеседовал отдельно.

Первый раз на первый курс. Студенты отмечают день знаний. В сельхозакадемии прошла перекличка первокурсников. Поздравления с началом учебного года студенты принимают не только от преподавателей. С первым днем институтской жизни первокурсников поздравили представители правительства области.

Игорь Васильев поздравил студентов ВГСХА с началом учебного годаАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы на сегодня, вместе с академией, привлекли аграрный бизнес, для того, что бы улучшить подготовку кадров. Нам на самом деле нужны очень грамотные профессионалы. Мы хотим, что бы вы такими состоялись».

Студенческая жизнь - это не только учеба. Она полна ярких моментов. Об этом первокурсникам рассказали не только старшие товарищи. Перед студентами выступил и губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Игорь Васильев поздравил студентов ВГСХА с началом учебного годаИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Чтобы ваши студенческие годы стали самыми лучшими годами в вашей жизни. Что б вы приобрели ту профессию, о которой вы мечтали».
 
Глава региона встретился со студентами старших курсов. Губернатор вместе со студентами обсудил положение дел в сельскохозяйственной отрасли. Глава региона так же поинтересовался у студентов, куда они отправятся после получения дипломов.

- Кто-то уже понимает, где он будет работать?
- Мы уже знаем, где мы будем работать. Я в Шабалинском районе. В ветлечебнице.

Сельскому хозяйству Кировской области нужны специалисты. Агрономы, инженеры, зоотехники. В отрасль внедряются последние технические достижения, поэтому требования к работникам предъявляются высокие.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это ни где-то там, за морями. Иногда кажется, что такие передовые технологии, они где-то там в Краснодарском крае, Ленинградской области, они здесь рядом. 100 километров и пожалуйста».

Глава региона отмети, выпускники кировских вузов успешно справляются с поставленными задачами. Игорь Васильев так же подчеркнул - необходимо повышать престиж вятских вузов. Чтобы учится в Кировскую область приезжали из других регионов и даже из других стран.


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