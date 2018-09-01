Игорь Васильев поздравил студентов ВГСХА с началом учебного года

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Губернатор Кировской области поздравил с началом учебного года и студентов Вятской сельхозакадемии. Со старшекурсниками Игорь Васильев побеседовал отдельно.Первый раз на первый курс. Студенты отмечают день знаний. В сельхозакадемии прошла перекличка первокурсников. Поздравления с началом учебного года студенты принимают не только от преподавателей. С первым днем институтской жизни первокурсников поздравили представители правительства области.Студенческая жизнь - это не только учеба. Она полна ярких моментов. Об этом первокурсникам рассказали не только старшие товарищи. Перед студентами выступил и губернатор Кировской области Игорь Васильев.Глава региона встретился со студентами старших курсов. Губернатор вместе со студентами обсудил положение дел в сельскохозяйственной отрасли. Глава региона так же поинтересовался у студентов, куда они отправятся после получения дипломов.Сельскому хозяйству Кировской области нужны специалисты. Агрономы, инженеры, зоотехники. В отрасль внедряются последние технические достижения, поэтому требования к работникам предъявляются высокие.Глава региона отмети, выпускники кировских вузов успешно справляются с поставленными задачами. Игорь Васильев так же подчеркнул - необходимо повышать престиж вятских вузов. Чтобы учится в Кировскую область приезжали из других регионов и даже из других стран.