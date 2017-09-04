Михаил Бабич на открытии Чувашского кадетского корпуса ПФО

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«За прошедшие пять лет мы построили шесть кадетских корпусов. Вчера в Нижегородской области также завершили строительство и передали ребятам новый кадетский корпус. Сегодня новые учебные классы открылись в Перми и Башкирии. Украшением нашего проекта является этот великолепный кадетский корпус».

Михаил Бабич принял участие в открытии Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза Александра Кочетова.В 2017 году корпус был включен в проект «КаДетство», инициатором которого в должности полпреда Президента России в ПФО являлся Михаил Бабич. За год был построен целый городок с учебными и спальными корпусами и даже «Кадетским сквером».Задача корпуса - подготовка специалистов для Воздушно-космических сил. И в этом году к занятиям приступили 400 ребят со всей страны, в том числе двое кировчан.