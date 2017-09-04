Михаил Бабич на открытии Чувашского кадетского корпуса ПФО
В 2017 году корпус был включен в проект «КаДетство», инициатором которого в должности полпреда Президента России в ПФО являлся Михаил Бабич. За год был построен целый городок с учебными и спальными корпусами и даже «Кадетским сквером».
МИХАИЛ БАБИЧ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ РФ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛОРУССИЯ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО (С 2011 Г. ПО АВГУСТ 2018 Г.):
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