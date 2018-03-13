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Новости / Образование

Начал работу обновленный Центр дистанционного образования школьников

Сегодня, 10:23 | Просмотров: 145 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирове открылось обновленное помещение Центра дистанционного образования школьников. Всего в центре будет заниматься свыше 1200 детей, по наполненности это как большая районная или городская школа. Что поменяется работе Центра после переезда в новое просторное помещение?

Центр был создан в 2009 году в рамках реализации федерального проекта "Развитие дистанционного образования" для детей-инвалидов. Теперь это полноценная школа, где есть аудитории, оснащенные специально для занятий с детьми, которые имеют те или иные ограничения по здоровью. Например, кабинет для индивидуальных занятий со слабовидящими - там есть принтер, печатающий шрифтом брайля. В комнате для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата есть специальный компьютер. Туалеты оснащены поручнями, безбарьерная среда создана на 1 этаже для колясочников.

Начал работу обновленный Центр дистанционного образования школьниковИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все мы хотим, чтобы наши дети получили качественное, хорошее образование, сдавали на высокие баллы ЕГЭ и поступали в вузы. Я думаю, что это серьезный шаг вперёд и отрадно, что этот центр дистанционного образования станет единым оператором по электронным учебникам. Мы, сотрудничая с издательством "просвещение", получили бесплатно почти 117 тысяч комплектов электронных учебников, и центр станет единым оператором по этому направлению».
 
Кроме занятий с детьми из удалённых школ, где нет тех или иных педагогов, в центре занимаются и дети-спортсмены. Из-за тренировок и соревнований им некогда ходить на занятия в обычную школу. В школе обучаются и дети, находящиеся на длительном лечении, не обязательно инвалиды. При этом принципы инклюзивности в работе общеобразовательных школ сохраняются.

Начал работу обновленный Центр дистанционного образования школьниковДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Дети с особенностями развития учатся в общеобразовательных школах, но есть такие дети, которым сложно ходить в школу. Вот таких детей здесь обучается по индивидуальным программам и дистанционно, и приходят сюда, 235 человек в этом году».
 
Обучающихся удаленно обеспечивают всем необходимым оборудованием, платить за выход в интернет не надо.

Начал работу обновленный Центр дистанционного образования школьниковСВЕТЛАНА ШАРОМОВА:
«Всё бесплатно предоставили: компьютер, принтер, факс, ксерокс, вайфай. Ребенку нужно хорошее образование и это - лучший выбор».
 
Занятия, в основном, проходят удалённо, по компьютеру. Иногда на виртуальном уроке у нее сразу несколько ребят, программа видеосвязи работает и конференц-режиме. И неважно, сколько километров разделяют учеников и учителя. Очень важно, что теперь центр сможет проводить больше очных занятий. Живой контакт с учителем иногда необходим.

Начал работу обновленный Центр дистанционного образования школьниковНАТАЛЬЯ АНДРЕЕВА, ПЕДАГОГ-ДЕФЕКТОЛОГ:
«Здесь я работаю 4 года. Работа интересная, ребята очень у нас благодарные. Здесь больше возможностей, чтобы обеспечить детям более качественное образование».
 
 
Потенциал для дальнейшего развития дистанционного образования огромный. На сегодняшний день во всем мире удалённо осваивают профессии и получают знания миллионы человек. И чем более продвинутыми становятся информационные технологии, тем меньше отличий между школой виртуальной и обычной.


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