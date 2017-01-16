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Новости / Образование

Школьники и родители определяются с дополнительным образованием

Вчера, 17:53 | Просмотров: 105 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Учебный год начинается не только в школах. Сегодня родители делают выбор, какое дополнительное образование дать своему ребенку. Иван Швецов выяснил, чем могут заняться юные кировчане после уроков.

До 15 сентября родители могут успеть записать своё чадо в любую студию, кружок, секцию, или центр дополнительного образования города Кирова. Выбор огромный: это и музыкальные школы, и художественные студии, и военно-патриотическое воспитание. Более подробная информация представлена на едином информационно-образовательном портале города Кирова в разделе "Дополнительное образование".

Школьники и родители определяются с дополнительным образованиемЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«На сегодняшний день у нас 46 учреждений дополнительного образования. Это те, которые относятся к нашему департаменту и те, которые относятся к министерству образования Кировской области».
 
С этого учебного года открылось новое структурное подразделение Дома детского творчества "Вдохновение" - студия этюд. Здесь ребята смогут заниматься живописью, изучать основы журналистской работы, учиться писать картины песком и делать из них анимированные ролики. Новое помещение открывает и новые возможности.

Школьники и родители определяются с дополнительным образованиемВИКТОРИЯ САВИНЫХ, ДИРЕКТОР ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ВДОХНОВЕНИЕ":
«Здесь больше площадь помещения, увеличилось число обучающихся и увеличилось количество образовательных услуг».
 
Основная задача родителей и детей сейчас - определиться куда пойти и чем заниматься во внеурочное время. При выборе кружка или секции для ребенка важно помнить, что самый лучший кружок тот, где ему интересно проводить время, куда он ходит не по принуждению, а по своему желанию. Выбор кружка или секции во многом определяет не только дальнейшую судьбу ребенка, но и предопределяет состояние его здоровья, поэтому к этому решению психологи советуют отнестись с особой ответственностью.


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