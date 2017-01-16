Школьники и родители определяются с дополнительным образованием

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Учебный год начинается не только в школах. Сегодня родители делают выбор, какое дополнительное образование дать своему ребенку. Иван Швецов выяснил, чем могут заняться юные кировчане после уроков.До 15 сентября родители могут успеть записать своё чадо в любую студию, кружок, секцию, или центр дополнительного образования города Кирова. Выбор огромный: это и музыкальные школы, и художественные студии, и военно-патриотическое воспитание. Более подробная информация представлена на едином информационно-образовательном портале города Кирова в разделе "Дополнительное образование".С этого учебного года открылось новое структурное подразделение Дома детского творчества "Вдохновение" - студия этюд. Здесь ребята смогут заниматься живописью, изучать основы журналистской работы, учиться писать картины песком и делать из них анимированные ролики. Новое помещение открывает и новые возможности.Основная задача родителей и детей сейчас - определиться куда пойти и чем заниматься во внеурочное время. При выборе кружка или секции для ребенка важно помнить, что самый лучший кружок тот, где ему интересно проводить время, куда он ходит не по принуждению, а по своему желанию. Выбор кружка или секции во многом определяет не только дальнейшую судьбу ребенка, но и предопределяет состояние его здоровья, поэтому к этому решению психологи советуют отнестись с особой ответственностью.