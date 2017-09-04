Выпускники мурыгинского дома-интерната для детей-инвалидов осваивают рабочие специальности

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Без образования, но уже с рабочей специальностью. Выпускники мурыгинского дома-интерната для детей-инвалидов сдали квалификационный экзамен в одном из кировских техникумов.Несколько месяцев выпускницы мурыгинского дома-интерната для детей инвалидов учились в техникуме. Девушки осваивали специальность швея. Сегодня волнительный день, говорит Соня Вильмуш, предстоит сдать квалификационный экзамен.Группа из шести девушек начала учиться в июне. У них нет школьного аттестата. Получить образование удалось благодаря работе двух региональных министерств - соцразвития и образования. Помощь для людей с особенностями в развитии осуществляется в рамках программы "Доступная среда". Маргарита Кассина обучала девушек искусству шитья. Преподаватель ранее работала с выпускниками коррекционных классов.По итогам экзамена выпускницы получат второй разряд. Девушки уже строят планы на будущее.Это только первая группа. В техникуме планируют обучать не только девочек, но и парней. Следующая группа начнет получать специальность уже в этом месяце.Среди тех, кто будет получать специальность - Марат Валиев. Парень уже сегодня оттачивает навыки, правда только на территории родного дома-интерната. В будущем молодой человек хотел бы начать самостоятельно зарабатывать, занимаясь любимым делом.Сотрудники мурыгинского дома-интерната надеются, что ребята, получив специальность, смогут найти работу. Если же нет, то в учреждении есть мастерские, где воспитанники и выпускники могут реализовать свои навыки.В мурыгинском доме-интернате сегодня дают образование даже самым "тяжелым" детям. Совсем недавно некоторые из этих ребят даже не выходили из своей комнаты, теперь учатся читать и писать. Еще одним прорывом стало то, что несколько воспитанников отправились в детский сад для обычных детей и обучаются с ними наравне.