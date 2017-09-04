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Новости / Образование

Выпускники мурыгинского дома-интерната для детей-инвалидов осваивают рабочие специальности

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 101 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Без образования, но уже с рабочей специальностью. Выпускники мурыгинского дома-интерната для детей-инвалидов сдали квалификационный экзамен в одном из кировских техникумов.

- Все то, что вы научили - это вам огромное спасибо. Низкий поклон.

Несколько месяцев выпускницы мурыгинского дома-интерната для детей инвалидов учились в техникуме. Девушки осваивали специальность швея. Сегодня волнительный день, говорит Соня Вильмуш, предстоит сдать квалификационный экзамен.

Выпускники мурыгинского дома-интерната для детей-инвалидов осваивают рабочие специальностиСОНЯ ВИЛЬМУШ:
«Поначалу было очень трудно. Не все сразу получалось. Это само собой».

Группа из шести девушек начала учиться в июне. У них нет школьного аттестата. Получить образование удалось благодаря работе двух региональных министерств - соцразвития и образования. Помощь для людей с особенностями в развитии осуществляется в рамках программы "Доступная среда". Маргарита Кассина обучала девушек искусству шитья. Преподаватель ранее работала с выпускниками коррекционных классов.

Выпускники мурыгинского дома-интерната для детей-инвалидов осваивают рабочие специальностиМАРГАРИТА КАССИНА, МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ КИРОВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА:
«Некоторые девочки совсем не умели шить. Половина. Половина шить не могла, но, по крайней мере, уже прокладывают и ровные строчки, и уже ориентируются в крое».

Выпускники мурыгинского дома-интерната для детей-инвалидов осваивают рабочие специальностиОЛЕГ ХРАМЦОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА:
«Практика показала, что с такими детьми можно работать, но, естественно, нужен определенный подход, что бы дать им теорию, практику, что бы девочки поняли, осознали и выполнили те задания, которые выставляет мастер производственного обучения».

По итогам экзамена выпускницы получат второй разряд. Девушки уже строят планы на будущее.

- Есть планы, хочу поступить в техникум... кондитером.

Это только первая группа. В техникуме планируют обучать не только девочек, но и парней. Следующая группа начнет получать специальность уже в этом месяце.

ОЛЕГ ХРАМЦОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА:
«С 17-го сентября набираем группу столяров, которые будут обучаться тоже в течение трех месяцев. С 22 октября мы наберем группу штукатуров».

Среди тех, кто будет получать специальность - Марат Валиев. Парень уже сегодня оттачивает навыки, правда только на территории родного дома-интерната. В будущем молодой человек хотел бы начать самостоятельно зарабатывать, занимаясь любимым делом.

- Мне нравится работать. Красить, шпатлевать.

Сотрудники мурыгинского дома-интерната надеются, что ребята, получив специальность, смогут найти работу. Если же нет, то в учреждении есть мастерские, где воспитанники и выпускники могут реализовать свои навыки.

Выпускники мурыгинского дома-интерната для детей-инвалидов осваивают рабочие специальностиАЛЕКСЕЙ РЫЧКОВ, ДИРЕКТОР МУРЫГИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА "РОДНИК":
«Многие ребята что-то делать, умеют красить, умеют плотничать. Нам нужен документ, который нам поможет в дальнейшем социализироваться в обществе, устроиться на работу, что бы ребята занимались не разнорабочими делами, а занимались тем, что они умеют делать».

В мурыгинском доме-интернате сегодня дают образование даже самым "тяжелым" детям. Совсем недавно некоторые из этих ребят даже не выходили из своей комнаты, теперь учатся читать и писать. Еще одним прорывом стало то, что несколько воспитанников отправились в детский сад для обычных детей и обучаются с ними наравне.


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