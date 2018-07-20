Поделиться новостью:

В детском автогородке прошёл урок безопасности для четвероклассников из школы №11.Для детей это не совсем обычный урок - не учитель, а инспектор ГИБДД показывал и рассказывал, какие есть знаки дорожного движения, как правильно переходить дорогу, как ездить на велосипеде. И само занятие проходило в автогородке - миниатюре проезжей части, только настоящей опасности там нет.Кириллу Дорофееву, любителю погонять на велосипеде, правила дорожного движения известны давно, знает, до 14 лет кататься на проезжей части нельзя, это опасно.А Арсений Балобанов знает правила досконально - в этом году он со своей командой занял второе место на городском конкурсе "Безопасное колесо", скоро он будет выступать на областном уровне.Такая профилактика дорожно-транспортных происшествий проводится на автогородке ежегодно.Добавим, что в этом году в Кировской области произошло 51 ДТП с участием велосипедистов - трое погибли, 48 ранены, в том числе, с участием детей - 16 происшествий.