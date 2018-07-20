Урок безопасности для четвероклассников из школы №11
- Становись, равняйсь, смирно, вольно.
Для детей это не совсем обычный урок - не учитель, а инспектор ГИБДД показывал и рассказывал, какие есть знаки дорожного движения, как правильно переходить дорогу, как ездить на велосипеде. И само занятие проходило в автогородке - миниатюре проезжей части, только настоящей опасности там нет.
ВИКТОРИЯ КОСОЛАПОВА:
«Здесь красиво, и кажется, что это правда настоящий город, тут всё устроено так же, как в городе».
Кириллу Дорофееву, любителю погонять на велосипеде, правила дорожного движения известны давно, знает, до 14 лет кататься на проезжей части нельзя, это опасно.
КИРИЛЛ ДОРОФЕЕВ:
«Я люблю кататься у себя во дворе или на специальной площадке на Солнечном берегу».
А Арсений Балобанов знает правила досконально - в этом году он со своей командой занял второе место на городском конкурсе "Безопасное колесо", скоро он будет выступать на областном уровне.
АРСЕНИЙ БАЛОБАНОВ:
«Было фигурное вождение, где нужно было объезжать разные препятствия и заработать как можно меньше штрафных баллов, также нам выдавали листочки с заданиями, которые мы должны были выполнять в команде».
Такая профилактика дорожно-транспортных происшествий проводится на автогородке ежегодно.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшнем занятии мы повторяем правила и даём возможность ребятам почувствовать себя на дороге, соблюдая знаки, ведь в будущем, совсем скоро в 14 лет у них будет возможность кататься на велосипеде по краю проезжей части. Также хотелось бы обратиться к родителям и напомнить: пока идут теплые солнечные деньки, стоит рассказать и повторить с ребенком правила дорожного движения».
Добавим, что в этом году в Кировской области произошло 51 ДТП с участием велосипедистов - трое погибли, 48 ранены, в том числе, с участием детей - 16 происшествий.
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