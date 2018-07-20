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Новости / Образование

Урок безопасности для четвероклассников из школы №11

Сегодня, 10:40 | Просмотров: 87 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В детском автогородке прошёл урок безопасности для четвероклассников из школы №11.

- Становись, равняйсь, смирно, вольно.

Для детей это не совсем обычный урок - не учитель, а инспектор ГИБДД показывал и рассказывал, какие есть знаки дорожного движения, как правильно переходить дорогу, как ездить на велосипеде. И само занятие проходило в автогородке - миниатюре проезжей части, только настоящей опасности там нет.

Урок безопасности для четвероклассников из школы №11ВИКТОРИЯ КОСОЛАПОВА:
«Здесь красиво, и кажется, что это правда настоящий город, тут всё устроено так же, как в городе».
 
Кириллу Дорофееву, любителю погонять на велосипеде, правила дорожного движения известны давно, знает, до 14 лет кататься на проезжей части нельзя, это опасно.

Урок безопасности для четвероклассников из школы №11КИРИЛЛ ДОРОФЕЕВ:
«Я люблю кататься у себя во дворе или на специальной площадке на Солнечном берегу».
 
А Арсений Балобанов знает правила досконально - в этом году он со своей командой занял второе место на городском конкурсе "Безопасное колесо", скоро он будет выступать на областном уровне.

АРСЕНИЙ БАЛОБАНОВ:
«Было фигурное вождение, где нужно было объезжать разные препятствия и заработать как можно меньше штрафных баллов, также нам выдавали листочки с заданиями, которые мы должны были выполнять в команде».
 
Такая профилактика дорожно-транспортных происшествий проводится на автогородке ежегодно.

Урок безопасности для четвероклассников из школы №11АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшнем занятии мы повторяем правила и даём возможность ребятам почувствовать себя на дороге, соблюдая знаки, ведь в будущем, совсем скоро в 14 лет у них будет возможность кататься на велосипеде по краю проезжей части. Также хотелось бы обратиться к родителям и напомнить: пока идут теплые солнечные деньки, стоит рассказать и повторить с ребенком правила дорожного движения».

Добавим, что в этом году в Кировской области произошло 51 ДТП с участием велосипедистов - трое погибли, 48 ранены, в том числе, с участием детей - 16 происшествий.


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