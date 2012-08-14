35 опорных школ Кировской области получат электронные учебники.
В Кировской области продолжается процесс передачи лицензий на использование электронных учебников.
В регион поступило почти 118 тысяч электронных учебников с 1 по 11 класс по 348 наименованиям. Массовое внедрение электронного контента и обучение учителей работе с ним стало возможно благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве между издательством «Просвещение» и правительством Кировской области.
До конца этой недели 35 государственных школ области получат свои комплекты с ключом. Далее лицензии начнут выдаваться в остальные 152 муниципальные школы, которые решили внедрять данные технологии в образовательный процесс.
Решение об использовании электронных форм учебников школа принимает совместно с родителями. Они могут использоваться и в классе, и для подготовки домашних заданий.
Обучение детей по электронным учебникам - пока не обязанность школ, а предоставленная им возможность поэтапно переходить к цифровой образовательной среде.
С целью эффективности использования электронных учебников Центр дистанционного образования детей будет ежемесячно проводить мониторинг сведений о наличии невостребованных комплектов и осуществлять их обмен с другими.
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