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Новости / Образование

35 опорных школ Кировской области получат электронные учебники.

Сегодня, 18:39 | Просмотров: 109 | Версия для печати
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В Кировской области продолжается процесс передачи лицензий на использование электронных учебников.
 
В регион поступило почти 118 тысяч электронных учебников с 1 по 11 класс по 348 наименованиям. Массовое внедрение электронного контента и обучение учителей работе с ним стало возможно благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве между издательством «Просвещение» и правительством Кировской области.
 
До конца этой недели 35 государственных школ области получат свои комплекты с ключом. Далее лицензии начнут выдаваться в остальные 152 муниципальные школы, которые решили внедрять данные технологии в образовательный процесс.
 
Решение об использовании электронных форм учебников школа принимает совместно с родителями. Они могут использоваться и в классе, и для подготовки домашних заданий.
 
Обучение детей по электронным учебникам - пока не обязанность школ, а предоставленная им возможность поэтапно переходить к цифровой образовательной среде.
 
С целью эффективности использования электронных учебников Центр дистанционного образования детей будет ежемесячно проводить мониторинг сведений о наличии невостребованных комплектов и осуществлять их обмен с другими.


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