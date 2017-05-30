Игорь Васильев предложил создать в Кирове кампус для студентов разных вузов.

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Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в заседании Совета ректоров, которое по традиции прошло на площадке Вятского государственного университета.

Участники заседания обсудили меры по закреплению молодых специалистов в регионе и пути повышения привлекательности кировского образования для иногородних и иностранных студентов.

По данным министерства образования, в этом году отток выпускников школ незначительно превысил прошлогодние показатели. Лидерами по оттоку потенциальных абитуриентов стали Санчурский, Вятскополянский и Яранский районы.

Из общего числа выпускников 47% поступили в вузы Кировской области, 28% уехали получать образование в вузах других регионов. Причины оттока выпускников в другие районы: выбор вузов, занимающих лидирующие позиции в рейтингах, выбор специальностей, которых нет в программах обучения вузов Кировской области, а также перспективы дальнейшего трудоустройства.

При выборе вуза кировские школьники отдают предпочтение гуманитарному направлению подготовки. Тем временем, запрос работодателей сегодня формируется в пользу экономических и технических специальностей. В этих условиях одним из эффективных способов закрепления молодых специалистов становится ранняя профориентация и профтестирование школьников, их дальнейшее ориентирование на выбор ЕГЭ.

- Министерство образования РФ выделяет, прежде всего, бюджетные места на инженерные направления, где нужна физика, а большинство школьников - 75% - выбирают обществознание и значит не могут на них поступить. На всех днях отрытых дверей мы убеждаем их, что если хотите поступить на бюджет, сдавайте физику. Но по разным причинам дети идут по пути, который им кажется проще, - отметил ректор ВятГУ Валентин Пугач.

В свою очередь, губернатор Игорь Васильев отметил, что у Кирова есть все шансы стать образовательным центром для приезжих из других регионов. Уже сегодня только в Опорном вузе области проходят обучение студенты из 66 регионов страны и 16 иностранных государств. Одна из главных задач руководителей вузов - создать комфортные условия обучения и проживания для студентов.

- Чем образованнее человек, тем больше он предъявляет требований не только к своему окружению, но и к условиям проживания, обучения. Как вы считаете, где приятнее жить - в общежитии или в кампусе? В кампусе, естественно, удобнее. Это комфортные условия для жизни студентов, для их обучения, для занятия спортом, общения. В кампусе могут жить студенты абсолютно разных вузов. Нам необходимо продумать возможности создания такого кампуса в нашем городе, потому, что он может стать хорошей точкой притяжения для иногородних студентов, - отметил Игорь Васильев.

Также глава региона обозначил, что кировским вузам необходимо увеличить число заключенных четырехсторонних соглашений о предоставлении стипендий правительства области. На сегодня заключено 175 соглашений, из них 129 - с ссузами, 46 соглашений − с вузами.

Напомним, студентам, которые заключили соглашения и взяли на себя обязательства по окончании обучения отработать не менее трех лет по полученной специальности на предприятиях в районах Кировской области, предоставляется дополнительная стипендия из областного бюджета.