ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Образовательный проект для школьников «Палитра творческих профессий»

Сегодня, 15:13 | Просмотров: 80 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В рамках образовательного проекта «Палитра творческих профессий» в Кирове проходят мастер-классы. На первых занятиях школьники осваивали резьбу по дереву и роспись по ткани.

Этот вид народного промысла на Руси называли резное дело. Стремление сделать из природного материала настоящее произведение искусства привлекает и нынешних школьников.

Образовательный проект для школьников «Палитра творческих профессий» АНАСТАСИЯ КОЩЕЕВА, УЧАЩАЯСЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ:
«До моего рождения папа увлекался этим занятием, у него очень много изделий, он дарил их маме, и в детстве я играла этими шкатулками, когда мне исполнилось 10 лет, он меня учил, но у меня не получалось, а сейчас я пришла, чтобы еще раз попробовать, посмотреть, как это делают профессионалы».
 
 
Участниками мастер-класса стали десятиклассники Кировского художественно-технологического лицея. Осваивать резьбу по дереву им помогали студенты-дизайнеры.

Образовательный проект для школьников «Палитра творческих профессий» АЛЕКСАНДРА МАТЮНИНА, СТУДЕНТКА ВЯТГУ:
«В принципе существует всего два движения - вы накалываете и, как по маслу, вырезаете, не вырываете оттуда, иначе вы текстуру дерева испортите, и будет уже некрасиво. Накалывать нужно также сильно, а сейчас Лиана будет вырезать элемент, и в идеале настоящие профессионалы, когда вырезают, у них сразу этот элемент выпадает».

Не менее интересным стал для лицеистов и мастер-класс росписи по ткани. Здесь тоже много нюансов. Так, в цветочных композициях обязательно нужно задавать контраст - по тону или по цвету.

Образовательный проект для школьников «Палитра творческих профессий» СВЕТЛАНА КУЛЯБИНА, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Фон можно делать заливкой, растяжкой или мелкими мазочками, есть такая техника в акварели "a la prima", меленькими мазочками заполняется, но разными по цвету, и она получается такая переливчатая, перламутровая».

Образовательный проект «Палитра творческих профессий» будет продолжен. Студенты-дизайнеры поделятся с читателями библиотеки имени Грина своими навыками создания декоративных работ, а также оригинальных художественных изделий из дерева, глины, шелка и других материалов. Причем, тему мастер-класса выберут сами участники.


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