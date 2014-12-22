Образовательный проект для школьников «Палитра творческих профессий»

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«До моего рождения папа увлекался этим занятием, у него очень много изделий, он дарил их маме, и в детстве я играла этими шкатулками, когда мне исполнилось 10 лет, он меня учил, но у меня не получалось, а сейчас я пришла, чтобы еще раз попробовать, посмотреть, как это делают профессионалы».

В рамках образовательного проекта «Палитра творческих профессий» в Кирове проходят мастер-классы. На первых занятиях школьники осваивали резьбу по дереву и роспись по ткани.Этот вид народного промысла на Руси называли резное дело. Стремление сделать из природного материала настоящее произведение искусства привлекает и нынешних школьников.Участниками мастер-класса стали десятиклассники Кировского художественно-технологического лицея. Осваивать резьбу по дереву им помогали студенты-дизайнеры.Не менее интересным стал для лицеистов и мастер-класс росписи по ткани. Здесь тоже много нюансов. Так, в цветочных композициях обязательно нужно задавать контраст - по тону или по цвету.Образовательный проект «Палитра творческих профессий» будет продолжен. Студенты-дизайнеры поделятся с читателями библиотеки имени Грина своими навыками создания декоративных работ, а также оригинальных художественных изделий из дерева, глины, шелка и других материалов. Причем, тему мастер-класса выберут сами участники.