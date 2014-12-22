Образовательный проект для школьников «Палитра творческих профессий»
Этот вид народного промысла на Руси называли резное дело. Стремление сделать из природного материала настоящее произведение искусства привлекает и нынешних школьников.
АНАСТАСИЯ КОЩЕЕВА, УЧАЩАЯСЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ:
АЛЕКСАНДРА МАТЮНИНА, СТУДЕНТКА ВЯТГУ:
«В принципе существует всего два движения - вы накалываете и, как по маслу, вырезаете, не вырываете оттуда, иначе вы текстуру дерева испортите, и будет уже некрасиво. Накалывать нужно также сильно, а сейчас Лиана будет вырезать элемент, и в идеале настоящие профессионалы, когда вырезают, у них сразу этот элемент выпадает».
Не менее интересным стал для лицеистов и мастер-класс росписи по ткани. Здесь тоже много нюансов. Так, в цветочных композициях обязательно нужно задавать контраст - по тону или по цвету.
СВЕТЛАНА КУЛЯБИНА, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Фон можно делать заливкой, растяжкой или мелкими мазочками, есть такая техника в акварели "a la prima", меленькими мазочками заполняется, но разными по цвету, и она получается такая переливчатая, перламутровая».
Образовательный проект «Палитра творческих профессий» будет продолжен. Студенты-дизайнеры поделятся с читателями библиотеки имени Грина своими навыками создания декоративных работ, а также оригинальных художественных изделий из дерева, глины, шелка и других материалов. Причем, тему мастер-класса выберут сами участники.
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