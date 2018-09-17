В Кирове состоялся круглый стол по вопросам дошкольного образования
На первое августа в областном центре более двух тысяч детей остались без мест в дошкольные учреждения. Проблема есть, и власти города держат её на особом контроле. Напомним, до конца года в Кирове построят 6 детских садов: 2 в микрорайоне Чистые пруды, по 1 садику появится в микрорайонах Урванцево, Озерки, в Нововятском районе, в районе Метроград. На эти цели из бюджетов всех уровней направят более миллиарда рублей.
ЛАРИСА КОПОСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«В конце декабря, мы не имеем права эти сроки нарушить, в конце декабря будет пущено в эксплуатацию 6 детских садов с общей численностью 1580 мест. Из них почти половина для детей ясельного возраста от полутора до трех лет. Это условие программы, что ясельные группы в этих детских садах будут».
Добавим, что уже принято решение начать комплектование 6-ти новых детских садов по факту их ввода в эксплуатацию, при этом должна быть осуществлена передвижка детей не только в соответствии с датой рождения, но и с учетом места жительства. Открытие дополнительных мест позволит выдавать путевки по принципу шаговой доступности. Напомним, что сегодня приняты два национальных проекта. Это развитие образования и демографии. В рамках второго проекта планируется строительство детских садов. Регион уже направил заявку, в которой указана потребность по строительству детских садов.
ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Она составляет порядка двух миллиардов. Сейчас идет формирование федерального бюджета, но мы планируем строительство и в районах и в Кирове».
В результате строительства детских садов в системе дошкольного образования города с 2018 по 2024 годы может появиться дополнительно более 4х тысяч мест.
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