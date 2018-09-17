ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

19 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 67.7519
EURO: 79.1749
Погода в городе Кирове:
ночью:  +8...+10°C
утром:  +9...+11°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

В Кирове состоялся круглый стол по вопросам дошкольного образования

Вчера, 17:53 | Просмотров: 159 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня в Кирове состоялся круглый стол по вопросам обеспечения местами в детских садах. Когда все дети будут обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях?

На первое августа в областном центре более двух тысяч детей остались без мест в дошкольные учреждения. Проблема есть, и власти города держат её на особом контроле. Напомним, до конца года в Кирове построят 6 детских садов: 2 в микрорайоне Чистые пруды, по 1 садику появится в микрорайонах Урванцево, Озерки, в Нововятском районе, в районе Метроград. На эти цели из бюджетов всех уровней направят более миллиарда рублей.

В Кирове состоялся круглый стол по вопросам дошкольного образованияЛАРИСА КОПОСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«В конце декабря, мы не имеем права эти сроки нарушить, в конце декабря будет пущено в эксплуатацию 6 детских садов с общей численностью 1580 мест. Из них почти половина для детей ясельного возраста от полутора до трех лет. Это условие программы, что ясельные группы в этих детских садах будут».

Добавим, что уже принято решение начать комплектование 6-ти новых детских садов по факту их ввода в эксплуатацию, при этом должна быть осуществлена передвижка детей не только в соответствии с датой рождения, но и с учетом места жительства. Открытие дополнительных мест позволит выдавать путевки по принципу шаговой доступности. Напомним, что сегодня приняты два национальных проекта. Это развитие образования и демографии. В рамках второго проекта планируется строительство детских садов. Регион уже направил заявку, в которой указана потребность по строительству детских садов.

В Кирове состоялся круглый стол по вопросам дошкольного образованияОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Она составляет порядка двух миллиардов. Сейчас идет формирование федерального бюджета, но мы планируем строительство и в районах и в Кирове».

В результате строительства детских садов в системе дошкольного образования города с 2018 по 2024 годы может появиться дополнительно более 4х тысяч мест.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Слободском районе иномарка вылетела в кювет: 1 человек погиб.

16:57 17.09.2018


В Слободском районе иномарка вылетела в кювет: 1 человек погиб.

В Кирове будут судить эксгибициониста-рецидивиста.

16:00 17.09.2018


В Кирове будут судить эксгибициониста-рецидивиста.

Игорь Васильев предложил синхронизировать соцпрограммы по обеспечению кировчан жильем.

10:57 17.09.2018


Игорь Васильев предложил синхронизировать соцпрограммы по обеспечению кировчан жильем.

Кировская команда получила подарки от полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

10:24 17.09.2018


Кировская команда получила подарки от полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Кировские полицейские задержали дистанционного мошенника.

10:16 17.09.2018


Кировские полицейские задержали дистанционного мошенника.

В Куменском районе муниципалитет обязали снести аварийные дома.

9:39 17.09.2018


В Куменском районе муниципалитет обязали снести аварийные дома.

В Кирово-Чепецком районе сгорела пилорама.

8:34 17.09.2018


В Кирово-Чепецком районе сгорела пилорама.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирово-Чепецке прошел турнир по дзюдо памяти Дениса Плетнёва

17:55 18.09.2018


В Кирово-Чепецке прошел турнир по дзюдо памяти Дениса Плетнёва

В Кирове состоялся круглый стол по вопросам дошкольного образования

17:53 18.09.2018


В Кирове состоялся круглый стол по вопросам дошкольного образования

Кировчане выясняют причины завышенных сумм в счетах за электричество

15:14 18.09.2018


Кировчане выясняют причины завышенных сумм в счетах за электричество

Киров присоединился к акции "Генеральная уборка страны"

11:54 18.09.2018


Киров присоединился к акции "Генеральная уборка страны"

В Кирове открылся новый МФЦ на Щорса, 95

10:49 18.09.2018


В Кирове открылся новый МФЦ на Щорса, 95

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове продолжается строительство шести новых детских садов.

20.07.2018


В Кирове продолжается строительство шести новых детских садов.

Кировская область получит 130 млн. рублей на модернизацию детских садов.

04.02.2015


Кировская область получит 130 млн. рублей на модернизацию детских садов.

К концу 2018 года в Кирове откроется шесть новых детских садов

18.04.2018


К концу 2018 года в Кирове откроется шесть новых детских садов

В областном центре до конца года откроется сразу несколько детских садов

23.12.2015


В областном центре до конца года откроется сразу несколько детских садов

В марте в Кирове начнется выдача путевок в детские сады

28.02.2017


В марте в Кирове начнется выдача путевок в детские сады

В Кирове обсуждали проблему нехватки мест в детских садах

18.06.2015


В Кирове обсуждали проблему нехватки мест в детских садах

Популярные новости

Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

06.09.2018


Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

10.09.2018


В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

09.09.2018


В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

10.09.2018


В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

08.09.2018


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

13.09.2018


Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх