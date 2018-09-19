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Новости / Образование

Восемь кировских педагогов вошли в число лучших по России

Сегодня, 10:34 | Просмотров: 84 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Восемь кировских педагогов вошли в число лучших по России. Ко Дню учителя они получат поощрение из средств федерального бюджета. Среди победителей конкурса - Любовь Князева, учительница начальных классов гимназии № 46.

На уроке чтения четвероклассники изучают особенности героической песни, говорят об истоках праздника - Дня народного единства, о смутном времени, ополчении и великой исторической победе.

- Он собрал себе войско из удалых молодцов, из удалых молодцов - Нижегородских купцов.
 
И текст песни, и сама тема достаточно сложны для восприятия, но ребята уже подготовлены к этому.

Восемь кировских педагогов вошли в число лучших по РоссииДМИТРИЙ СОЗОНТОВ, УЧЕНИК 4 КЛАССА ГИМНАЗИИ № 46 Г. КИРОВА:
«Сегодня на уроке мы вспоминали свои поездки в Нижний и в Москву, там мы видели разные памятники Минину и Пожарскому».

Несмотря на юный возраст, ученики Любови Князевой уже не раз становились победителями и призерами различных творческих, интеллектуальных и спортивных состязаний. С удовольствием занимались исследованиями памяти и внимания и представляли свои работы на конкурсе Вернадского и научно-практической конференции "Шаг в будущее".

Восемь кировских педагогов вошли в число лучших по РоссииДАРЬЯ ЕЛЬКИНА, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА ГИМНАЗИИ № 46 Г. КИРОВА:
«Нам учиться очень нравится, потому что это всегда очень весело, и узнаешь много нового и интересного».
 
 
 
Восемь кировских педагогов вошли в число лучших по РоссииАРИНА ПАСЫНКОВА, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА ГИМНАЗИИ № 46 Г. КИРОВА:
«Наша Любовь Анатольевна смелая и отважная, потому что она участвует в разных конкурсах, и мы всегда вместе с ней побеждаем и радуемся победам».

Любовь Князева - лауреат премии имени А.Н. Тепляшиной, трижды была отмечена на региональном уровне. А в этом году вошла в число лучших учителей России. Для выявления победителей оценивалось не только педагогическое мастерство претендентов, но и воспитательные мероприятия.

Восемь кировских педагогов вошли в число лучших по РоссииЛЮБОВЬ КНЯЗЕВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ГИМНАЗИИ № 46 Г. КИРОВА:
«По социальным проектам мы очень много с ребятами работаем, участвуем в различных социальных акциях, если первоначально я им предлагала, то сейчас они у меня столько придумывают социальных акций, что даже мы решили завести в 4-м классе волонтерские электронные книжки, вступить в волонтеры».

Кроме Любови Князевой, лучшими учителями 2018 года признаны еще семь кировских педагогов. Эта высшая награда по достоинству оценивает их трудовую деятельность. Но не менее важно для наставников признание их учеников.

Восемь кировских педагогов вошли в число лучших по РоссииАННА СТЕБАКОВА, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА ГИМНАЗИИ № 46 Г. КИРОВА:
«Любовь Анатольевна у нас самая добрая и умная учительница, она знакомит нас со всякими городами и странами, очень была хорошая поездка в Москву, мне она очень понравилась».

Восемь кировских педагогов вошли в число лучших по РоссииАННА ПЕРЕШЕИНА, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА ГИМНАЗИИ № 46 Г. КИРОВА:
«Любовь Анатольевна - самая лучшая учительница».


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