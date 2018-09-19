Поделиться новостью:

- Он собрал себе войско из удалых молодцов, из удалых молодцов - Нижегородских купцов.

И текст песни, и сама тема достаточно сложны для восприятия, но ребята уже подготовлены к этому.

Восемь кировских педагогов вошли в число лучших по России. Ко Дню учителя они получат поощрение из средств федерального бюджета. Среди победителей конкурса - Любовь Князева, учительница начальных классов гимназии № 46.На уроке чтения четвероклассники изучают особенности героической песни, говорят об истоках праздника - Дня народного единства, о смутном времени, ополчении и великой исторической победе.Несмотря на юный возраст, ученики Любови Князевой уже не раз становились победителями и призерами различных творческих, интеллектуальных и спортивных состязаний. С удовольствием занимались исследованиями памяти и внимания и представляли свои работы на конкурсе Вернадского и научно-практической конференции "Шаг в будущее".Любовь Князева - лауреат премии имени А.Н. Тепляшиной, трижды была отмечена на региональном уровне. А в этом году вошла в число лучших учителей России. Для выявления победителей оценивалось не только педагогическое мастерство претендентов, но и воспитательные мероприятия.Кроме Любови Князевой, лучшими учителями 2018 года признаны еще семь кировских педагогов. Эта высшая награда по достоинству оценивает их трудовую деятельность. Но не менее важно для наставников признание их учеников.