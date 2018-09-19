Восемь кировских педагогов вошли в число лучших по России
На уроке чтения четвероклассники изучают особенности героической песни, говорят об истоках праздника - Дня народного единства, о смутном времени, ополчении и великой исторической победе.
ДМИТРИЙ СОЗОНТОВ, УЧЕНИК 4 КЛАССА ГИМНАЗИИ № 46 Г. КИРОВА:
«Сегодня на уроке мы вспоминали свои поездки в Нижний и в Москву, там мы видели разные памятники Минину и Пожарскому».
Несмотря на юный возраст, ученики Любови Князевой уже не раз становились победителями и призерами различных творческих, интеллектуальных и спортивных состязаний. С удовольствием занимались исследованиями памяти и внимания и представляли свои работы на конкурсе Вернадского и научно-практической конференции "Шаг в будущее".
ДАРЬЯ ЕЛЬКИНА, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА ГИМНАЗИИ № 46 Г. КИРОВА:
«Нам учиться очень нравится, потому что это всегда очень весело, и узнаешь много нового и интересного».
«Наша Любовь Анатольевна смелая и отважная, потому что она участвует в разных конкурсах, и мы всегда вместе с ней побеждаем и радуемся победам».
Любовь Князева - лауреат премии имени А.Н. Тепляшиной, трижды была отмечена на региональном уровне. А в этом году вошла в число лучших учителей России. Для выявления победителей оценивалось не только педагогическое мастерство претендентов, но и воспитательные мероприятия.
ЛЮБОВЬ КНЯЗЕВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ГИМНАЗИИ № 46 Г. КИРОВА:
«По социальным проектам мы очень много с ребятами работаем, участвуем в различных социальных акциях, если первоначально я им предлагала, то сейчас они у меня столько придумывают социальных акций, что даже мы решили завести в 4-м классе волонтерские электронные книжки, вступить в волонтеры».
Кроме Любови Князевой, лучшими учителями 2018 года признаны еще семь кировских педагогов. Эта высшая награда по достоинству оценивает их трудовую деятельность. Но не менее важно для наставников признание их учеников.
АННА СТЕБАКОВА, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА ГИМНАЗИИ № 46 Г. КИРОВА:
«Любовь Анатольевна у нас самая добрая и умная учительница, она знакомит нас со всякими городами и странами, очень была хорошая поездка в Москву, мне она очень понравилась».
АННА ПЕРЕШЕИНА, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА ГИМНАЗИИ № 46 Г. КИРОВА:
«Любовь Анатольевна - самая лучшая учительница».
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