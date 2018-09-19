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Новости / Образование

Школы Кировской области начали осваивать электронные учебники

Сегодня, 18:03 | Просмотров: 88 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Школы Кировской области начали осваивать электронные учебники. Первые уроки с применением новых технологий уже прошли в кировской школе № 26. Как это выглядит, и какие преимущества дают электронные помощники?
- Электронные учебники точно так же, как и бумажные содержат теоретические сведения, есть вопросы для повторения, создана целая система заданий и упражнений.
 
 
Учитель русского языка и литературы Наталья Шестакова одна из первых прошла обучение по работе с электронными учебными материалами. Её основной инструмент - интерактивная доска. На экране - вся та же информация, что и в бумажном учебнике, однако она дополнена ссылками на другие источники.

Школы Кировской области начали осваивать электронные учебники НАТАЛЬЯ ШЕСТАКОВА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ:
«Это могут быть энциклопедии, словари, мультимедийные материалы, интерактивные задания для проверки знаний».
 
 
По-сути электронный учебник - это программное обеспечение. То есть, нет никакого конкретного гаджета со встроенной программой. Учебный материал можно загрузить практически в любое электронное устройство - будь то интерактивная доска или домашний компьютер.

Школы Кировской области начали осваивать электронные учебники ОЛЬГА ДАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №26 Г.КИРОВА:
«Электронные учебники переданы в библиотеку, и библиотекарь выдает промо-код учащимся для установления учебника на любые три индивидуальные домашние устройства: компьютер, планшеты, ноутбуки или все вместе».
 
 
В школе № 26, в Урванцево, электронные учебники только начали осваивать. Сейчас проходят первые пробные электронные уроки. Данил Кропачев скачал себе все материалы. Говорит, удобно, что учебники по всем предметам находятся в одном устройстве.

Школы Кировской области начали осваивать электронные учебники ДАНИЛ КРОПАЧЕВ, УЧЕНИК 7 "Б" ШКОЛЫ №26:
«Это интереснее, чем обычные. Здесь больше информации, ссылки на материалы - интереснее выглядит даже».
 
 
В каком именно формате проводить урок решает учитель. В каждом классе есть и комплект бумажных учебников, и возможность заниматься со школьными планшетами. Инновации в этой школе пока не коснутся малышей - электронное обучение будет доступно ученикам с 5 по 10 класс.

Школы Кировской области начали осваивать электронные учебники АЛЕСЯ ПЯТКИНА, УЧЕНИЦА 7 "Б" ШКОЛЫ №26:
«Я очень рада, что появятся учебники, потому что, наконец-то не нужно будет брать много учебников с собой в школу».
 
 
Как подсчитали учителя, с внедрением электронных учебников рюкзак ученика в среднем станет легче на 3-5 килограммов. Воспользоваться цифровыми технологиями с этого года смогут все опорные и крупные районные школы, далее и все остальные. Право выбора по каким именно учебникам заниматься остается за школой.

Школы Кировской области начали осваивать электронные учебники ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Процесс внедрения электронных учебников не будет обязательным - мы создаем возможность использования их в школе или дома».
 
 
Региональным оператором по передаче электронных учебников в школы является Центр дистанционного образования детей. До конца сентября оператор передаст электронные материалы в 187 школ области. При этом бумажные учебники в этих школах сохранят в полном комплекте.


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