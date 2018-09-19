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- Электронные учебники точно так же, как и бумажные содержат теоретические сведения, есть вопросы для повторения, создана целая система заданий и упражнений.

«Это могут быть энциклопедии, словари, мультимедийные материалы, интерактивные задания для проверки знаний».

«Электронные учебники переданы в библиотеку, и библиотекарь выдает промо-код учащимся для установления учебника на любые три индивидуальные домашние устройства: компьютер, планшеты, ноутбуки или все вместе».

«Это интереснее, чем обычные. Здесь больше информации, ссылки на материалы - интереснее выглядит даже».

«Я очень рада, что появятся учебники, потому что, наконец-то не нужно будет брать много учебников с собой в школу».

«Процесс внедрения электронных учебников не будет обязательным - мы создаем возможность использования их в школе или дома».

Школы Кировской области начали осваивать электронные учебники. Первые уроки с применением новых технологий уже прошли в кировской школе № 26. Как это выглядит, и какие преимущества дают электронные помощники?Учитель русского языка и литературы Наталья Шестакова одна из первых прошла обучение по работе с электронными учебными материалами. Её основной инструмент - интерактивная доска. На экране - вся та же информация, что и в бумажном учебнике, однако она дополнена ссылками на другие источники.По-сути электронный учебник - это программное обеспечение. То есть, нет никакого конкретного гаджета со встроенной программой. Учебный материал можно загрузить практически в любое электронное устройство - будь то интерактивная доска или домашний компьютер.В школе № 26, в Урванцево, электронные учебники только начали осваивать. Сейчас проходят первые пробные электронные уроки. Данил Кропачев скачал себе все материалы. Говорит, удобно, что учебники по всем предметам находятся в одном устройстве.В каком именно формате проводить урок решает учитель. В каждом классе есть и комплект бумажных учебников, и возможность заниматься со школьными планшетами. Инновации в этой школе пока не коснутся малышей - электронное обучение будет доступно ученикам с 5 по 10 класс.Как подсчитали учителя, с внедрением электронных учебников рюкзак ученика в среднем станет легче на 3-5 килограммов. Воспользоваться цифровыми технологиями с этого года смогут все опорные и крупные районные школы, далее и все остальные. Право выбора по каким именно учебникам заниматься остается за школой.Региональным оператором по передаче электронных учебников в школы является Центр дистанционного образования детей. До конца сентября оператор передаст электронные материалы в 187 школ области. При этом бумажные учебники в этих школах сохранят в полном комплекте.