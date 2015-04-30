В Кирове прошел конкурс водительского мастерства

На базе автотранспортного предприятия прошел конкурс профессионального мастерства водителей.
На площадке утренняя бодрящая зарядка. Так шутливо этот конкурс называют сами водители. Но готовятся они к нему серьезно. Ежегодно им приходится сталкиваться со сложными заданиями и незнакомыми машинами. Одной из них УАЗик.
СЕРГЕЙ ИЗМЕСТЬЕВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«По вождению радиус поворота другой. Но в основном все это же. Как и на ГАЗ-53».
Программа почти такая же, как на экзамене в ГИБДД, только немного сложнее - змейка передним и задним ходом, гараж и парковка, круг. Проехать все элементы нужно как можно быстрее и безошибочно. На автодроме были созданы ситуации, с которыми водителям приходиться сталкиваться в повседневной работе. ЕВГЕНИЙ ПЛОТНИКОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Конкурсы очень помогают на дороге. Где-то парковка нужна в городе. К тому же наше бездорожье, где приходится работать. Вот эта змейка очень нужна».
Участники представляли всю Кировскую область. Посоревноваться с ними приехали даже коллеги из Республики Марий-Эл. Многие награждены значками Минтранса России за безаварийную работу. На конкурсе за рулем машины каждый постарался подойти к ней также ответственно. Мастерство также пришлось показать в заданиях по оказанию первой медицинской помощи и по знанию правил дорожного движения. ДМИТРИЙ КАТЫНОВ, ДИРЕКТОР АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:
«За последние 10 лет провели порядка 60% всего водительского персонала. Люди у нас по одному, максимум два раза имеют право представлять свои колонны и подразделения».
Конкурс обычно проводится в преддверии Дня работника автомобильного транспорта. И лучшим подарком к нему за победу у водителей считается переходящий приз. Позолоченный карданный вал.
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