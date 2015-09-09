ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

21 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.2497
EURO: 78.0753
Погода в городе Кирове:
днём:  +13...+15°C
вечером:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

В Слободской гимназии учится девочка из Японии

Сегодня, 10:48 | Просмотров: 107 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Слободской гимназии учится девочка из Японии. Хибики Ёсиура проведет в Кировской области целый год. Что привело жительницу страны восходящего солнца в наши края, и чему больше всего она удивилась на Вятке?

Хибики приехала в Слободской месяц назад. Первого сентября гостья из Японии пошла в школу вместе со слободскими детьми. Девочка будет учиться в гимназии целый учебный год по международной программе обмена.

В Слободской гимназии учится девочка из Японии ХИБИКИ ЁСИУРА, УЧАСТНИЦА ПРОГРАММЫ ОБМЕНА AFS (ЯПОНИЯ):
«Здравствуйте, меня зовут Хибики, я из Японии».
 
 
Главная задача для Хибики - как можно глубже изучить русский язык. Поэтому в основном она посещает гуманитарные дисциплины - русский, английский, литературу.

- Появляется Раневская и начинает звучать тема вишневого сада.
 
 
Для Хибики самое сложное в русском языке - выговаривать звуки "Л" и "Р", которые отсутствуют у японцев. А еще в японском языке нет ударений. Но языковая среда помогает девочке в обучении.

В Слободской гимназии учится девочка из Японии АНЖЕЛИКА РЫСЕВА, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ГИМНАЗИИ Г. СЛОБОДСКОГО:
«Она осваивает три алфавита - свой, английский и русский. Мы учим русский через английский. Задания у нее самые простые - скопировать, переписать, обвести границы».

Хибики живет у одноклассницы. Семья Ксении Николаевой приняла гостью и окружила заботой и вниманием.

В Слободской гимназии учится девочка из Японии КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА, УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ Г.СЛОБОДСКОГО
«У нас сейчас по всему дому карточки развешаны, чтобы было легче запоминать русские слова. Семья сплотилась, все дружные, пытаемся помочь, как можем».

Помимо учебы Хибики изучает жизнь и быт россиян. Вместе с Ксюшей ходит за грибами, помогает делать на зиму соленья из огурцов и с удовольствием их пробует.

ХИБИКИ ЁСИУРА, УЧАСТНИЦА ПРОГРАММЫ ОБМЕНА AFS (ЯПОНИЯ):
«Мне нравится русская еда, особенно пельмени. Меня удивило, что русские люди едят много картошки. Что у вас есть гараж - у нас такого нет. И что в России можно собирать грибы».
 
 
Итогом учебы в гимназии будут три экзамена - обязательный русский и два по выбору. После получения сертификата у Хибики будет возможность вернуться в Россию и продолжить обучение в высшем учебном заведении.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове появятся новые экологичные детские площадки.

13:25 21.09.2018


В Кирове появятся новые экологичные детские площадки.

Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

13:22 21.09.2018


Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

Кировский полицейский стал чемпионом Европы по плаванию.

15:37 20.09.2018


Кировский полицейский стал чемпионом Европы по плаванию.

В Кирове эвакуировали школу №22 из-за звонка о заложенной в здании бомбе.

14:20 20.09.2018


В Кирове эвакуировали школу №22 из-за звонка о заложенной в здании бомбе.

В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

13:12 20.09.2018


В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

В Кирове включили теплоснабжение в 73 социальных учреждениях.

11:56 20.09.2018


В Кирове включили теплоснабжение в 73 социальных учреждениях.

Елена Ковалева проконтролировала восстановление благоустройства вблизи строительства путепровода в Чистые пруды.

11:49 20.09.2018


Елена Ковалева проконтролировала восстановление благоустройства вблизи строительства путепровода в Чистые пруды.

Все новости

Вести. Кировская область

Сотрудники бригад скорой помощи соревновались в профессионализме

12:03 21.09.2018


Сотрудники бригад скорой помощи соревновались в профессионализме

В Слободской гимназии учится девочка из Японии

10:48 21.09.2018


В Слободской гимназии учится девочка из Японии

Ситуация по газу в деревне Югрино

10:44 21.09.2018


Ситуация по газу в деревне Югрино

Кировские депутаты подготовили поправки в пенсионное законодательство

10:42 21.09.2018


Кировские депутаты подготовили поправки в пенсионное законодательство

В Кирове прошел конкурс водительского мастерства

17:53 20.09.2018


В Кирове прошел конкурс водительского мастерства

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Второй иностранный язык теперь является обязательным

09.09.2015


Второй иностранный язык теперь является обязательным

Японцы знакомились в Кирове с русской культурой

21.08.2018


Японцы знакомились в Кирове с русской культурой

В кировском ФМЛ учится 17-летний школьник из Венгрии Томаш Лорант

31.03.2016


В кировском ФМЛ учится 17-летний школьник из Венгрии Томаш Лорант

Гости из Тайланда в Кирово-Чепецкой гимназии № 1

24.10.2014


Гости из Тайланда в Кирово-Чепецкой гимназии № 1

Наши студентки в Латвии

13.11.2012


Наши студентки в Латвии

У старшеклассников есть возможность поучиться в США

15.09.2008


У старшеклассников есть возможность поучиться в США

Популярные новости

Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

20.09.2018


Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

10.09.2018


В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

09.09.2018


В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

10.09.2018


В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

08.09.2018


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

13.09.2018


Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх