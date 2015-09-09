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«Здравствуйте, меня зовут Хибики, я из Японии».

- Появляется Раневская и начинает звучать тема вишневого сада.

«Мне нравится русская еда, особенно пельмени. Меня удивило, что русские люди едят много картошки. Что у вас есть гараж - у нас такого нет. И что в России можно собирать грибы».

В Слободской гимназии учится девочка из Японии. Хибики Ёсиура проведет в Кировской области целый год. Что привело жительницу страны восходящего солнца в наши края, и чему больше всего она удивилась на Вятке?Хибики приехала в Слободской месяц назад. Первого сентября гостья из Японии пошла в школу вместе со слободскими детьми. Девочка будет учиться в гимназии целый учебный год по международной программе обмена.Главная задача для Хибики - как можно глубже изучить русский язык. Поэтому в основном она посещает гуманитарные дисциплины - русский, английский, литературу.Для Хибики самое сложное в русском языке - выговаривать звуки "Л" и "Р", которые отсутствуют у японцев. А еще в японском языке нет ударений. Но языковая среда помогает девочке в обучении.Хибики живет у одноклассницы. Семья Ксении Николаевой приняла гостью и окружила заботой и вниманием.Помимо учебы Хибики изучает жизнь и быт россиян. Вместе с Ксюшей ходит за грибами, помогает делать на зиму соленья из огурцов и с удовольствием их пробует.Итогом учебы в гимназии будут три экзамена - обязательный русский и два по выбору. После получения сертификата у Хибики будет возможность вернуться в Россию и продолжить обучение в высшем учебном заведении.