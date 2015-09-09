В Слободской гимназии учится девочка из Японии
Хибики приехала в Слободской месяц назад. Первого сентября гостья из Японии пошла в школу вместе со слободскими детьми. Девочка будет учиться в гимназии целый учебный год по международной программе обмена.
ХИБИКИ ЁСИУРА, УЧАСТНИЦА ПРОГРАММЫ ОБМЕНА AFS (ЯПОНИЯ):
АНЖЕЛИКА РЫСЕВА, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ГИМНАЗИИ Г. СЛОБОДСКОГО:
«Она осваивает три алфавита - свой, английский и русский. Мы учим русский через английский. Задания у нее самые простые - скопировать, переписать, обвести границы».
Хибики живет у одноклассницы. Семья Ксении Николаевой приняла гостью и окружила заботой и вниманием.
КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА, УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ Г.СЛОБОДСКОГО
«У нас сейчас по всему дому карточки развешаны, чтобы было легче запоминать русские слова. Семья сплотилась, все дружные, пытаемся помочь, как можем».
Помимо учебы Хибики изучает жизнь и быт россиян. Вместе с Ксюшей ходит за грибами, помогает делать на зиму соленья из огурцов и с удовольствием их пробует.
ХИБИКИ ЁСИУРА, УЧАСТНИЦА ПРОГРАММЫ ОБМЕНА AFS (ЯПОНИЯ):
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