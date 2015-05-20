ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

21 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.2497
EURO: 78.0753
Погода в городе Кирове:
ночью:  +10...+12°C
утром:  +14...+16°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

Юные инспектора дорожного движения собрались в Кирове на региональный конкурс "Безопасное колесо"

Сегодня, 15:13 | Просмотров: 114 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Около двух сотен школьников со всего региона собрались накануне в Кирове на конкурсе "Безопасное колесо". Юные инспектора дорожного движения соревновались не только в знаниях, но и блеснули талантами.

Секрет успеха - внимательность. Максимум за пять минут участникам конкурса "Безопасное колесо" нужно проехать на велосипеде по маршруту. За каждое нарушение правил дорожного движения начисляются штрафные баллы. Денис Гребенкин и его команда приехали из Зуевского района. Трасса не сложная, но ребята все же ошиблись.

- Затруднения возникли на перекрестке, там, где стоял регулировщик.

Несмотря на это ребята из Зуевского района показали хороший результат. Впереди еще четыре этапа. Не менее сложным оказалось "фигурное вождение велосипеда". Проехать "чисто" - задача не из простых. Ошибки у участников конкурса "Безопасное колесо" случаются не редко.

Юные инспектора дорожного движения собрались в Кирове на региональный конкурс "Безопасное колесо"АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ребята проезжают шесть элементов, такие как слалом, объезжая фигуры определенные и фишки. Так же, въезжая в гараж, пытаясь развернуться. Гараж очень трудно дается ребятам. После чего проехать восьмерку, определенный круг, не задев ни одной фишки».
 
 
Судьи оценивают не только знания и умения школьников, но и их артистизм. Команда из Верхошижемья делает акцент на истории. Ребята вспоминают, как появилась Госавтоинспекция. Особое внимание они уделили ЮИДу. Оказывается, отряд юных инспекторов движения отмечает день рождения.

Эта команда на конкурсе "Безопасное колесо" участвует впервые, ребята и сами члены отряда ЮИД. Было трудно победить волнение, говорят участники конкурса.

- Творческий конкурс проходил вот здесь. Мы только что пришли с него, очень волнуемся.
- Как оцениваете свое выступление?
 - На среднем уровне.
- Кто-то слова забыл?
- Да.

В областном конкурсе "Безопасное колесо" участвует около сорока команд, по четыре человека в каждой. Два мальчика и две девочки.

Юные инспектора дорожного движения собрались в Кирове на региональный конкурс "Безопасное колесо"СЕРГЕЙ СУРОВЦЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В течение года в каждом районе проводиться данное мероприятие, победители данного конкурса принимают участие в нашем областном конкурсе. Соответственно, победитель нашего областного конкурса будет представлять кировскую область на всероссийском конкурсе "Безопасное колесо"».

Отметим, наши юные инспектора движения - одни из лучших в России. В этом году кировчане вошли в десятку сильнейших.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировчане продолжают верить дистанционным мошенникам и теряют деньги.

16:26 21.09.2018


Кировчане продолжают верить дистанционным мошенникам и теряют деньги.

В Пижанском районе зафиксирован новый случай бешенства.

16:20 21.09.2018


В Пижанском районе зафиксирован новый случай бешенства.

В Кирове появятся новые экологичные детские площадки.

13:25 21.09.2018


В Кирове появятся новые экологичные детские площадки.

Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

13:22 21.09.2018


Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

Кировский полицейский стал чемпионом Европы по плаванию.

15:37 20.09.2018


Кировский полицейский стал чемпионом Европы по плаванию.

В Кирове эвакуировали школу №22 из-за звонка о заложенной в здании бомбе.

14:20 20.09.2018


В Кирове эвакуировали школу №22 из-за звонка о заложенной в здании бомбе.

В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

13:12 20.09.2018


В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

Все новости

Вести. Кировская область

Новое оборудование в детском диагностическом центре

15:15 21.09.2018


Новое оборудование в детском диагностическом центре

Юные инспектора дорожного движения собрались в Кирове на региональный конкурс "Безопасное колесо"

15:13 21.09.2018


Юные инспектора дорожного движения собрались в Кирове на региональный конкурс "Безопасное колесо"

Сотрудники бригад скорой помощи соревновались в профессионализме

12:03 21.09.2018


Сотрудники бригад скорой помощи соревновались в профессионализме

В Слободской гимназии учится девочка из Японии

10:48 21.09.2018


В Слободской гимназии учится девочка из Японии

Ситуация по газу в деревне Югрино

10:44 21.09.2018


Ситуация по газу в деревне Югрино

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове прошел городской конкурс "Безопасное колесо"

20.05.2015


В Кирове прошел городской конкурс "Безопасное колесо"

В Кирове состоялся конкурс "Безопасное колесо"

22.09.2017


В Кирове состоялся конкурс "Безопасное колесо"

Безопасное колесо

24.09.2009


Безопасное колесо

В Кирове состоялся конкурс "Безопасное колесо"

22.09.2016


В Кирове состоялся конкурс "Безопасное колесо"

В Кирове прошел городской конкурс "Безопасное колесо"

22.05.2015


В Кирове прошел городской конкурс "Безопасное колесо"

Юные инспекторы дорожного движения готовятся к конкурсу "Безопасное колесо"

03.04.2017


Юные инспекторы дорожного движения готовятся к конкурсу "Безопасное колесо"

Популярные новости

Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

20.09.2018


Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

10.09.2018


В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

09.09.2018


В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

10.09.2018


В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

08.09.2018


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

13.09.2018


Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх