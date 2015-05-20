Юные инспектора дорожного движения собрались в Кирове на региональный конкурс "Безопасное колесо"
Секрет успеха - внимательность. Максимум за пять минут участникам конкурса "Безопасное колесо" нужно проехать на велосипеде по маршруту. За каждое нарушение правил дорожного движения начисляются штрафные баллы. Денис Гребенкин и его команда приехали из Зуевского района. Трасса не сложная, но ребята все же ошиблись.
- Затруднения возникли на перекрестке, там, где стоял регулировщик.
Несмотря на это ребята из Зуевского района показали хороший результат. Впереди еще четыре этапа. Не менее сложным оказалось "фигурное вождение велосипеда". Проехать "чисто" - задача не из простых. Ошибки у участников конкурса "Безопасное колесо" случаются не редко.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Эта команда на конкурсе "Безопасное колесо" участвует впервые, ребята и сами члены отряда ЮИД. Было трудно победить волнение, говорят участники конкурса.
- Творческий конкурс проходил вот здесь. Мы только что пришли с него, очень волнуемся.
- Как оцениваете свое выступление?
- На среднем уровне.
- Кто-то слова забыл?
- Да.
В областном конкурсе "Безопасное колесо" участвует около сорока команд, по четыре человека в каждой. Два мальчика и две девочки.
СЕРГЕЙ СУРОВЦЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В течение года в каждом районе проводиться данное мероприятие, победители данного конкурса принимают участие в нашем областном конкурсе. Соответственно, победитель нашего областного конкурса будет представлять кировскую область на всероссийском конкурсе "Безопасное колесо"».
Отметим, наши юные инспектора движения - одни из лучших в России. В этом году кировчане вошли в десятку сильнейших.
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