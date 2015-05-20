Юные инспектора дорожного движения собрались в Кирове на региональный конкурс "Безопасное колесо"

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«Ребята проезжают шесть элементов, такие как слалом, объезжая фигуры определенные и фишки. Так же, въезжая в гараж, пытаясь развернуться. Гараж очень трудно дается ребятам. После чего проехать восьмерку, определенный круг, не задев ни одной фишки».

Около двух сотен школьников со всего региона собрались накануне в Кирове на конкурсе "Безопасное колесо". Юные инспектора дорожного движения соревновались не только в знаниях, но и блеснули талантами.Секрет успеха - внимательность. Максимум за пять минут участникам конкурса "Безопасное колесо" нужно проехать на велосипеде по маршруту. За каждое нарушение правил дорожного движения начисляются штрафные баллы. Денис Гребенкин и его команда приехали из Зуевского района. Трасса не сложная, но ребята все же ошиблись.Несмотря на это ребята из Зуевского района показали хороший результат. Впереди еще четыре этапа. Не менее сложным оказалось "фигурное вождение велосипеда". Проехать "чисто" - задача не из простых. Ошибки у участников конкурса "Безопасное колесо" случаются не редко.Судьи оценивают не только знания и умения школьников, но и их артистизм. Команда из Верхошижемья делает акцент на истории. Ребята вспоминают, как появилась Госавтоинспекция. Особое внимание они уделили ЮИДу. Оказывается, отряд юных инспекторов движения отмечает день рождения.Эта команда на конкурсе "Безопасное колесо" участвует впервые, ребята и сами члены отряда ЮИД. Было трудно победить волнение, говорят участники конкурса.В областном конкурсе "Безопасное колесо" участвует около сорока команд, по четыре человека в каждой. Два мальчика и две девочки.Отметим, наши юные инспектора движения - одни из лучших в России. В этом году кировчане вошли в десятку сильнейших.