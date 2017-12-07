Кировские студенты разработали умные стеклопакеты и суперконденсаторы
Такой же стеклопакет, только умнее и практичнее. Студентка Евгения Кириллова разрабатывает технологию, которая позволит затемнять окна по желанию владельца. Стекло с электрохромными элементами есть в лаборатории. Успешные опыты уже проведены.
ЕВГЕНИЯ КИРИЛЛОВА, СТУДЕНТКА ИНСТИТУТА ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ ВЯТГУ:
«Система, которую мы разрабатываем, находится между двумя стеклами. К стеклу, на которое нанесена электрохромная пленка, подается сигнал в виде электрического тока, в результате реакции стекло меняет свой цвет».
Молодой ученый Кристина Гораева смогла придумать безотходный способ очистки промышленных стоков.
КРИСТИНА ГОРАЕВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ ВЯТГУ:
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