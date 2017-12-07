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Новости / Образование

Кировские студенты разработали умные стеклопакеты и суперконденсаторы

Сегодня, 10:48 | Просмотров: 81 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Наука, которая делает наш мир более совершенным. Окно, меняющее цвет, и новая технология очистки стоков. Всё это инновационные для нашей страны научные разработки, над которыми начали работать кировские студенты-химики.
 
 
- В идеале, мы хотели бы, чтобы окно было сенсорным. Мы подходим к окну, кнопочку нажимаем, окно полностью затемнилось.

Такой же стеклопакет, только умнее и практичнее. Студентка Евгения Кириллова разрабатывает технологию, которая позволит затемнять окна по желанию владельца. Стекло с электрохромными элементами есть в лаборатории. Успешные опыты уже проведены.

Кировские студенты разработали умные стеклопакеты и суперконденсаторы ЕВГЕНИЯ КИРИЛЛОВА, СТУДЕНТКА ИНСТИТУТА ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ ВЯТГУ:
«Система, которую мы разрабатываем, находится между двумя стеклами. К стеклу, на которое нанесена электрохромная пленка, подается сигнал в виде электрического тока, в результате реакции стекло меняет свой цвет».

Молодой ученый Кристина Гораева смогла придумать безотходный способ очистки промышленных стоков.

Кировские студенты разработали умные стеклопакеты и суперконденсаторы КРИСТИНА ГОРАЕВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ ВЯТГУ:
«Первый этап - это предварительная очистка раствора от ионов тяжелых металлов, в результате мы получаем вот такой вот чистый раствор. Здесь находятся только анионы и вода».
 
 
Чистый раствор снова очищается, на этот раз методом электродиализа. Получается вода и концентрат, который можно повторно использовать в промышленных целях. Никаких стоков и загрязнения окружающей среды. Совсем скоро технологии студентов и молодых ученых планируется внедрить в повседневную жизнь.


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