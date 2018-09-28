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В Кирове открылся Инжиниринговый центр ВятГУ. Он создан по инициативе опорного вуза, правительства области и промышленных предприятий региона. Центр уже представил несколько своих разработок.Легкий и практичный. Этот беспилотный летательный аппарат разработан в инжиниринговом центре. Сегодня его демонстрируют директорам промышленных предприятий региона и губернатору области.Инжиниринговый центр осваивает самые разные направления. Здесь и беспилотники делают, и оборудование для молочной промышленности, а так же есть проекты по прокатному стану и многое другое. Разработки ведутся здесь же. Молодые инженеры, студенты и преподаватели, создают станки и другое оборудование.Сначала идея, затем проект, потом создание технологического процесса, следом внедрение в производство. Инжиниринговый центр ВятГУ создан при поддержке промышленных предприятий региона и правительства области.Губернатор Кировской области отметил, что инжиниринговый центр будет развиваться. Регион выиграл несколько грантов.Грантов выиграно на сумму около 150-ти миллионов. Центр ставит перед собой по-настоящему масштабные задачи.Одна из главных задач для центра - это внедрение современных и инновационных технологий.