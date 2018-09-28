В Кирове открылся Инжиниринговый центр ВятГУ
Легкий и практичный. Этот беспилотный летательный аппарат разработан в инжиниринговом центре. Сегодня его демонстрируют директорам промышленных предприятий региона и губернатору области.
- Он на аккумуляторах? Электрический?
- Конечно.
- А сколько летает?
- Полтора-два часа может летать.
Инжиниринговый центр осваивает самые разные направления. Здесь и беспилотники делают, и оборудование для молочной промышленности, а так же есть проекты по прокатному стану и многое другое. Разработки ведутся здесь же. Молодые инженеры, студенты и преподаватели, создают станки и другое оборудование.
- Если раньше все станки, детали выглядели вот так. Т.е. куча чертежей, вот такая куча чертежей у нас в разработке, то сейчас мы проектируем на компьютере.
Сначала идея, затем проект, потом создание технологического процесса, следом внедрение в производство. Инжиниринговый центр ВятГУ создан при поддержке промышленных предприятий региона и правительства области.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Флагман любого промышленного кластера любого промышленного региона - это машиностроение. То, что у нас сегодня открытие инжинирингового центра, который будет заниматься машиностроением - это, на мой взгляд, знаковое событие».
Губернатор Кировской области отметил, что инжиниринговый центр будет развиваться. Регион выиграл несколько грантов.
ВАЛЕНТИН ПУГАЧ, РЕКТОР ВЯТГУ:
«У нас есть разработки, у нас есть проекты, у нас, самое важное, есть команда креативных, очень квалифицированных специалистов».
Грантов выиграно на сумму около 150-ти миллионов. Центр ставит перед собой по-настоящему масштабные задачи.
МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это, начиная от вопросов диверсификации, поиск и расширение рынков сбытов гражданской продукции и продукции двойного назначения. Оперативной помощи предприятиям по расширению внутренней кооперации в нашем регионе».
Одна из главных задач для центра - это внедрение современных и инновационных технологий.
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