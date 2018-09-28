Первоклассники изучают правила дорожного движения

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В школе №62 сегодня состоялось практическое занятие по безопасности дорожного движения с первоклассниками.Аня Куликова хоть и первоклассница, но уже знает правила дорожного движения и ответственно относится к своей безопасности на дорогах. На занятии с сотрудниками ГИБДД на вопросы отвечала чаще всех.У Ани много замечаний ко взрослым - она отметила, что дети в некоторых ситуациях ведут себя более ответственно, например, на пешеходном переходе взрослые вместо того, чтобы вести велосипед, проезжают по зебре, чем нарушают ПДД.На занятии инспектор рассказала про "дорожные ловушки", которых стоит остерегаться на пути в школу или домой, классный руководитель провела с ребятами традиционный инструктаж-пятиминутку. Они проходят ежедневно с учениками всех классов в конце последнего урока. Это позволит им быть бдительными и более осознанно относиться к безопасности.Если на пешеходе в темное время суток за пределами города нет световозвращающих элементов, его ждет административный штраф в размере 500 рублей. Добавим, что в этом году произошло 76 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет, 81 ребенок получил травмы.