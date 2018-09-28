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Новости / Образование

Первоклассники изучают правила дорожного движения

Вчера, 20:46 | Просмотров: 88 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В школе №62 сегодня состоялось практическое занятие по безопасности дорожного движения с первоклассниками.

Аня Куликова хоть и первоклассница, но уже знает правила дорожного движения и ответственно относится к своей безопасности на дорогах. На занятии с сотрудниками ГИБДД на вопросы отвечала чаще всех.

- Мы еще можем отвлечься - играть на дороге в футбол.
- Разве можно вблизи проезжей части играть?
- Нельзя.
- А где можно играть?
- Можно играть на стадионе, на всяких занятиях.

Первоклассники изучают правила дорожного движенияАННА КУЛИКОВА, УЧЕНИЦА 1 КЛАССА ШКОЛЫ №62:
«Мне очень сильно понравилось, потому что нас сегодня дядюшка полицейский встречал. У нас сегодня день, чтобы мы научились, как переходить пешеходный переход».
 
У Ани много замечаний ко взрослым - она отметила, что дети в некоторых ситуациях ведут себя более ответственно, например, на пешеходном переходе взрослые вместо того, чтобы вести велосипед, проезжают по зебре, чем нарушают ПДД.

Первоклассники изучают правила дорожного движенияНАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, ИНСПЕКТОР ПРОПАГАНДЫ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Хотелось бы обратиться к родителям: каждый день ребенку напоминайте его безопасный маршрут, обучайте практически - на своем примере показывайте, как нужно правильно переходить дорогу, чтобы ребёнок уже идя в школу, мог знать и спокойно переходить дорогу по всем правилам для пешеходов».
 
На занятии инспектор рассказала про "дорожные ловушки", которых стоит остерегаться на пути в школу или домой, классный руководитель провела с ребятами традиционный инструктаж-пятиминутку. Они проходят ежедневно с учениками всех классов в конце последнего урока. Это позволит им быть бдительными и более осознанно относиться к безопасности.

Первоклассники изучают правила дорожного движенияАЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Многие дорожно-транспортные происшествия происходят в темное время суток, а точнее - наезды на пешеходов, и мы, в первую очередь, обращаемся к родителям и пешеходам и напоминаем об использовании световозвращающих элементов».
 
Если на пешеходе в темное время суток за пределами города нет световозвращающих элементов, его ждет административный штраф в размере 500 рублей. Добавим, что в этом году произошло 76 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет, 81 ребенок получил травмы.


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