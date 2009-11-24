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Новости / Образование

День рождения буквы Ё

29 ноября 2018 17:54 | Просмотров: 164 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Сегодня свой день рождения справляет единственная буква русского алфавита, которая была введена в оборот позже всех остальных - в 18 веке - и до сих пор не стала обязательной для орфографии. Речь о букве Ё.

Редко какая буква может похвастаться точным днём своего рождения. 29 ноября 1783 года княгиня Екатерина Дашкова предложила ввести в оборот новый символ - Ё с двумя точками. Причины на то были самые серьёзные, дело в том, что до этого графически одной и той же буквой обозначались два разных звука. Поем или поём, всё или все - разница не только в звучании, но и в смысле. Инициативу Дашковой поддержал Карамзин, а затем и другие известные поэты и писатели. Но

официального статуса буква Ё не имела вплоть до 1942 года, когда была особым распоряжением Народного комиссара просвещения включена в состав азбуки. Затем, во времена Хрущева, буква вновь была объявлена необязательной.

День рождения буквы Ё КСЕНИЯ ЛИЦАРЕВА, ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ФИЛОЛОГИИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ ВЯТГУ:
«И вот тут начались каверзные приключения буквы ё. Вы Алёна или Алена. Алёхин или Алехин? А это документы. Можно лишиться всего: наследства, паспорт не так вам выписали. Мы хотим напомнить, каким сокровищем мы обладаем: это русский язык и русская литература».
 
 
Сегодня 24 студента филфака отправились в 24 класса кировских средних школ, чтобы рассказать об истории русского алфавита и судьбе буквы Ё. Они рассказывают об истории русской азбуки, и том, как менялись буквы, обозначающие те или иные звуки.

День рождения буквы Ё ВЕРА ЖДАНОВА, СТУДЕНТКА 4 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ФИЛОЛОГИИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ ВЯТГУ:
«Чтобы у них остались в голове конкретные знания о нашем языке, о нашей азбуке».

День рождения буквы Ё ЮЛИЯ БОЯРИНЦЕВА, СТУДЕНТКА 4 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ФИЛОЛОГИИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ ВЯТГУ:
«Мы очень часто говорим неправильно, и неправильное употребление буквы ё показывает уровень грамотности».
 
 
Появление буквы Ё, а также исчезновение буквы ЯТЬ (была и такая буква) всё это звенья одной цепи, которые уходят корнями в историю языка. Буква Ё же сих пор находится в статусе необязательной. На клавиатуре компьютера она изгнана в верхний ряд, рядом с цифрами, в книгах её часто просто не используют. Однако отказ от употребления этой буквы в именах собственных считается нарушением закона «О государственном языке Российской Федерации».


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