Кировские воспитатели научились создавать мультфильмы
ЯНА ШИХОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА:
«Мы придумываем мультфильм про Машу, снимаем следующую серию. Мы пока еще в процессе – учимся».
Для того, чтобы создать анимационный фильм сначала нужно придумать сюжет. Затем нарисовать фон - акварелью или восковыми мелками, дополнить его декорациями. Героев мультфильма можно сделать самостоятельно или взять уже готовые игрушки.
НАТАЛЬЯ ХУРСЕВИЧ, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА:
«Герой - белка продает орешки. К ней приходит зайчик, птички, лисичка и мишка. Теперь будем в компьютере все это создавать».
Когда все готово начинается самое интересное и самое сложное - нужно создать движение в кадре. Для этого героев перемещают и фиксируют каждый шаг на фотокамеру. При наложении кадров картинка оживает.
ЕВГЕНИЯ ЕФРЕМОВА, СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это проходит в рамках курсов повышения квалификации педагогов детских садов. Каждый раз мы снимаем мультфильмы. Предварительно мы осваиваем компьютерную программу, затем педагоги уже сами создают мультфильмы».
Анимацию дополняют музыкой, кто-то еще печатает текст. Самое главное, что такие простые мультики могут создавать и дети. Собственно для них педагоги и обучаются, чтобы потом вернуться в детский сад и вместе с малышами создать свою сказку.
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