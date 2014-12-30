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Новости / Образование

Кировские воспитатели научились создавать мультфильмы

Вчера, 15:46 | Просмотров: 129 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Кировские воспитатели научились создавать мультфильмы. Причем обучение проходило в рамках повышения квалификации в Институте развития образования. Своими знаниями педагоги теперь будут делиться с детьми.
 
 
Воспитатели из команды детского сада номер 58 практически все декорации слепили из пластилина. Фон решили сделать однотонный - из цветной бумаги. Главных героев мультфильма достали из шоколадных яиц.

Кировские воспитатели научились создавать мультфильмыЯНА ШИХОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА:
«Мы придумываем мультфильм про Машу, снимаем следующую серию. Мы пока еще в процессе – учимся».

Для того, чтобы создать анимационный фильм сначала нужно придумать сюжет. Затем нарисовать фон - акварелью или восковыми мелками, дополнить его декорациями. Героев мультфильма можно сделать самостоятельно или взять уже готовые игрушки.

Кировские воспитатели научились создавать мультфильмыНАТАЛЬЯ ХУРСЕВИЧ, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА:
«Герой - белка продает орешки. К ней приходит зайчик, птички, лисичка и мишка. Теперь будем в компьютере все это создавать».

Когда все готово начинается самое интересное и самое сложное - нужно создать движение в кадре. Для этого героев перемещают и фиксируют каждый шаг на фотокамеру. При наложении кадров картинка оживает.

Кировские воспитатели научились создавать мультфильмыЕВГЕНИЯ ЕФРЕМОВА, СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это проходит в рамках курсов повышения квалификации педагогов детских садов. Каждый раз мы снимаем мультфильмы. Предварительно мы осваиваем компьютерную программу, затем педагоги уже сами создают мультфильмы».

Анимацию дополняют музыкой, кто-то еще печатает текст. Самое главное, что такие простые мультики могут создавать и дети. Собственно для них педагоги и обучаются, чтобы потом вернуться в детский сад и вместе с малышами создать свою сказку.


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