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Кировские воспитатели научились создавать мультфильмы. Причем обучение проходило в рамках повышения квалификации в Институте развития образования. Своими знаниями педагоги теперь будут делиться с детьми.Воспитатели из команды детского сада номер 58 практически все декорации слепили из пластилина. Фон решили сделать однотонный - из цветной бумаги. Главных героев мультфильма достали из шоколадных яиц.Для того, чтобы создать анимационный фильм сначала нужно придумать сюжет. Затем нарисовать фон - акварелью или восковыми мелками, дополнить его декорациями. Героев мультфильма можно сделать самостоятельно или взять уже готовые игрушки.Когда все готово начинается самое интересное и самое сложное - нужно создать движение в кадре. Для этого героев перемещают и фиксируют каждый шаг на фотокамеру. При наложении кадров картинка оживает.Анимацию дополняют музыкой, кто-то еще печатает текст. Самое главное, что такие простые мультики могут создавать и дети. Собственно для них педагоги и обучаются, чтобы потом вернуться в детский сад и вместе с малышами создать свою сказку.