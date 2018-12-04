В Кировской области появилась Федеральная инновационная площадка.

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Такой статус получил Институт развития образования Кировской области.

В сентябре 2018 года сотрудники ИРО представили на конкурсный отбор проект «Сопровождение профессионального роста педагога в рамках реализации инновационной модели управления образовательной организацией».

Он был рассмотрен на Комиссии по вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования Министерства просвещения РФ и признан в числе лучших.

Главная задача проекта - обеспечение потребности областной системы образования в квалифицированных педагогических кадрах.

Для Кировской области - это одна из самых актуальных проблем.