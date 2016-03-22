ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

11 декабря 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.5022
EURO: 75.6197
Погода в городе Кирове:
ночью:  -6...-4°C
утром:  -6...-4°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

В школах Кирова проходит антинаркотический квест "Агенты ЗОЖ"

Сегодня, 10:43 | Просмотров: 109 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
В школах Кирова проходит антинаркотический квест "Агенты ЗОЖ". Объединившись в команды, школьники выполняют задания, которые им приходят на смартфон. Пройдя все испытания, участники приносят клятву здоровому образу жизни.
 
 
- Главное это здоровье...

Бегать по школе и пользоваться смартфонами - только приветствуется. На один день 58-я школа превратилась в тропу испытаний для тайных агентов ЗОЖ. Разгадать ребус, ответить на вопрос - все это нужно сделать быстро и без промедлений. Самое сложное для агентов - найти секретные коды. Они могут быть спрятаны где угодно - даже в самых неожиданных местах.

- Код нашли!

В школах Кирова проходит антинаркотический квест "Агенты ЗОЖ"ЮЛИЯ БАРАМЗИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АНО "ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "БУДУЩЕЕ БЕЗ НАСИЛИЯ И НАРКОТИКОВ"":
«Мы старались как можно сложнее найти место, куда поместить код, чтобы ребята попотели, включили логику. Где-то им пришлось высоко забраться, далеко заглянуть, чтобы было интереснее».

Квест "агенты ЗОЖ" - это игра по станциям. Объединившись в команды, школьники выполняют задания "тайного агента", которые приходят им на смартфон. Все вопросы связаны со здоровым образом жизни.

В школах Кирова проходит антинаркотический квест "Агенты ЗОЖ"СОФЬЯ ШАЛЯПИНА, ВОЛОНТЕР:
«Что из этого не является здоровым образом жизни: сон, режим, питание, личная гигиена?».

Когда разгаданы ребусы и пройдены все тесты ребят ждут у финишной прямой в спортивном зале. Здесь у команды есть возможность с помощью физических упражнений улучшить свое итоговое время.

- Упор лежа примите, дальше я буду считать.

Каждое отжимание добавляет минуты в общекомандное время. Но это еще не все. Каждая команда должна сочинить стихотворение и написать его на баннере. А в заключении произнести клятву здоровому образу жизни.

- Я обещаю вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать режим дня и правила личной гигиены. Показывать своим примером, что жизнь без вредных привычек интереснее и ярче.

В школах Кирова проходит антинаркотический квест "Агенты ЗОЖ"ВЛАДА ПЕЧИНИНА, УЧЕНИЦА 8 "Г" ШКОЛЫ № 58 Г.КИРОВА:
«Я впервые принимала участие в данном квесте, но он мне понравился: научил правильно заниматься здоровым образом жизни, дал понятие некоторым определениям, о которых я раньше не знала, объединил нашу команду - она была очень сплоченной, мы много думали и принимали верные решения».

Квест "агенты ЗОЖ" - это новая форма профилактической работы с молодежью. Игра разработана "Просветительским центром "Будущее без насилия и наркотиков" совместно с управлением по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации города Кирова.

В школах Кирова проходит антинаркотический квест "Агенты ЗОЖ"АНТОН РЯЗАНОВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ:
«В школах у нас разработано два варианта квеста - первый от 16 лет, где мы затрагиваем тему наркотиков, во втором варианте от 14 лет мы говорим о здоровом образе жизни».

Всего квест пройдет в шести Кировских школах, в каждой выберут и наградят лучшую команду.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове наложили арест на имущество бизнесмена, задолжавшего 4 млн рублей налогов.

18:26 11.12.2018


В Кирове наложили арест на имущество бизнесмена, задолжавшего 4 млн рублей налогов.

В Кирове бабушка-инвестор поверила в "компенсацию" и отдала мошенникам 111 тысяч рублей.

15:08 11.12.2018


В Кирове бабушка-инвестор поверила в "компенсацию" и отдала мошенникам 111 тысяч рублей.

В Юрьянском районе "Лада Гранта" врезалась в фургон: 1 человек погиб.

14:24 11.12.2018


В Юрьянском районе "Лада Гранта" врезалась в фургон: 1 человек погиб.

В Кильмезском районе в ДТП погиб сотрудник МЧС.

13:22 11.12.2018


В Кильмезском районе в ДТП погиб сотрудник МЧС.

Январские пенсии кировчане получат досрочно в декабре.

13:05 11.12.2018


Январские пенсии кировчане получат досрочно в декабре.

В Кирове проверили состояние атмосферного воздуха.

12:49 11.12.2018


В Кирове проверили состояние атмосферного воздуха.

Кировская спортсменка стала победительницей всероссийских соревнований по плаванию.

12:37 11.12.2018


Кировская спортсменка стала победительницей всероссийских соревнований по плаванию.

Все новости

Вести. Кировская область

Как правильно подготовится к приходу цифрового ТВ?

17:46 11.12.2018


Как правильно подготовится к приходу цифрового ТВ?

Воспитанник кировского интерната участвует во всероссийском конкурсе талантов и достижений

15:41 11.12.2018


Воспитанник кировского интерната участвует во всероссийском конкурсе талантов и достижений

Волки все чаще заходят в населенные пункты и нападают на собак

15:39 11.12.2018


Волки все чаще заходят в населенные пункты и нападают на собак

Сотрудники полиции стали участниками акции "Стань донором крови"

15:36 11.12.2018


Сотрудники полиции стали участниками акции "Стань донором крови"

В центре Кирова обустраивают крытый каток

11:42 11.12.2018


В центре Кирова обустраивают крытый каток

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Энкаунтер "Агенты 420202"

22.03.2016


Энкаунтер "Агенты 420202"

Квест-игра "Битва за Кавказ" прошла в Александровском саду

22.07.2016


Квест-игра "Битва за Кавказ" прошла в Александровском саду

Акция «Я выбираю жизнь»

17.12.2008


Акция «Я выбираю жизнь»

Кировские подростки вышли на улицу, чтобы приобщить горожан к здоровому образу жизни

30.09.2015


Кировские подростки вышли на улицу, чтобы приобщить горожан к здоровому образу жизни

Наркотикам - нет

26.06.2014


Наркотикам - нет

Вручение сертификатов волонтерам антинаркотического проекта «Открытая встреча»

22.11.2018


Вручение сертификатов волонтерам антинаркотического проекта «Открытая встреча»

Популярные новости

Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

28.11.2018


Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

03.12.2018


В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

28.11.2018


В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

05.12.2018


В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

05.12.2018


В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

10.12.2018


Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх