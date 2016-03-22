В школах Кирова проходит антинаркотический квест "Агенты ЗОЖ"
Бегать по школе и пользоваться смартфонами - только приветствуется. На один день 58-я школа превратилась в тропу испытаний для тайных агентов ЗОЖ. Разгадать ребус, ответить на вопрос - все это нужно сделать быстро и без промедлений. Самое сложное для агентов - найти секретные коды. Они могут быть спрятаны где угодно - даже в самых неожиданных местах.
- Код нашли!
ЮЛИЯ БАРАМЗИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АНО "ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "БУДУЩЕЕ БЕЗ НАСИЛИЯ И НАРКОТИКОВ"":
«Мы старались как можно сложнее найти место, куда поместить код, чтобы ребята попотели, включили логику. Где-то им пришлось высоко забраться, далеко заглянуть, чтобы было интереснее».
Квест "агенты ЗОЖ" - это игра по станциям. Объединившись в команды, школьники выполняют задания "тайного агента", которые приходят им на смартфон. Все вопросы связаны со здоровым образом жизни.
СОФЬЯ ШАЛЯПИНА, ВОЛОНТЕР:
«Что из этого не является здоровым образом жизни: сон, режим, питание, личная гигиена?».
Когда разгаданы ребусы и пройдены все тесты ребят ждут у финишной прямой в спортивном зале. Здесь у команды есть возможность с помощью физических упражнений улучшить свое итоговое время.
- Упор лежа примите, дальше я буду считать.
Каждое отжимание добавляет минуты в общекомандное время. Но это еще не все. Каждая команда должна сочинить стихотворение и написать его на баннере. А в заключении произнести клятву здоровому образу жизни.
- Я обещаю вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать режим дня и правила личной гигиены. Показывать своим примером, что жизнь без вредных привычек интереснее и ярче.
ВЛАДА ПЕЧИНИНА, УЧЕНИЦА 8 "Г" ШКОЛЫ № 58 Г.КИРОВА:
«Я впервые принимала участие в данном квесте, но он мне понравился: научил правильно заниматься здоровым образом жизни, дал понятие некоторым определениям, о которых я раньше не знала, объединил нашу команду - она была очень сплоченной, мы много думали и принимали верные решения».
Квест "агенты ЗОЖ" - это новая форма профилактической работы с молодежью. Игра разработана "Просветительским центром "Будущее без насилия и наркотиков" совместно с управлением по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации города Кирова.
АНТОН РЯЗАНОВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ:
«В школах у нас разработано два варианта квеста - первый от 16 лет, где мы затрагиваем тему наркотиков, во втором варианте от 14 лет мы говорим о здоровом образе жизни».
Всего квест пройдет в шести Кировских школах, в каждой выберут и наградят лучшую команду.
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