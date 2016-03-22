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В школах Кирова проходит антинаркотический квест "Агенты ЗОЖ". Объединившись в команды, школьники выполняют задания, которые им приходят на смартфон. Пройдя все испытания, участники приносят клятву здоровому образу жизни.Бегать по школе и пользоваться смартфонами - только приветствуется. На один день 58-я школа превратилась в тропу испытаний для тайных агентов ЗОЖ. Разгадать ребус, ответить на вопрос - все это нужно сделать быстро и без промедлений. Самое сложное для агентов - найти секретные коды. Они могут быть спрятаны где угодно - даже в самых неожиданных местах.Квест "агенты ЗОЖ" - это игра по станциям. Объединившись в команды, школьники выполняют задания "тайного агента", которые приходят им на смартфон. Все вопросы связаны со здоровым образом жизни.Когда разгаданы ребусы и пройдены все тесты ребят ждут у финишной прямой в спортивном зале. Здесь у команды есть возможность с помощью физических упражнений улучшить свое итоговое время.Каждое отжимание добавляет минуты в общекомандное время. Но это еще не все. Каждая команда должна сочинить стихотворение и написать его на баннере. А в заключении произнести клятву здоровому образу жизни.Квест "агенты ЗОЖ" - это новая форма профилактической работы с молодежью. Игра разработана "Просветительским центром "Будущее без насилия и наркотиков" совместно с управлением по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации города Кирова.Всего квест пройдет в шести Кировских школах, в каждой выберут и наградят лучшую команду.