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Новости / Образование

В Слободском учителя информатики оказались в роли учеников

Сегодня, 17:32 | Просмотров: 109 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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В Слободском учителя информатики оказались в роли учеников. Экспериментальный проект запустили основатели поселка программистов. Какими знаниями и опытом с учителями информатики там делятся, узнала Ольга Чанцева.

В Слободском учителя информатики оказались в роли учеников ДЕНИС МАЛЫХ, МЕНТОР:
«Мы учим учиться и правильно искать информацию, чтобы человек сам мог освоить все».

Еще три года назад в этом же кабинете информатики Денис сидел за компьютером в роли ученика, сегодня он проходит курс фундаментальной информатики в Вузе, а здесь он ментор - человек, который сам готов делиться опытом и знаниями. Учителям информатики, среди которых и его школьный учитель, он помогает пройти курс современной веб-разработки.

В Слободском учителя информатики оказались в роли учеников МИХАИЛ СОЛКИН, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ:
«То, что мы сейчас проходим в школьном курсе, затрагивается поверхностно. Мы говорим о языке разметки текст, а это мы не упоминаем. Сейчас появилась возможность обучиться у программистов».
 
 
Поговорка "учиться никогда не поздно" для учителей информатики уже не актуальна, чтобы вопрос ученика не поставил в тупик сегодня нужно учиться непрерывно. Например, в программировании новыми можно называть технологии лишь около года с момента их появления, затем они уже устаревают. Чтобы давать только актуальные знания авторам этого курса приходится переписывать его постоянно.

В Слободском учителя информатики оказались в роли учеников ГАЛИНА ЛОЖКИНА, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ:
«Хоть мы изучали это в колледже, в институте, но разработчиком я почувствовала себя только сейчас, я могу создать сайт функционирующий».
 
 
После того как курс веб-разработки осилят учителя информатики, его предложат также бесплатно пройти школьникам, тем кому это будет интересно в рамках факультатива.

В Слободском учителя информатики оказались в роли учеников МАРИЯ ТЮКОВА, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ:
«Сейчас все айтипрофессии востребованы, этому много времени уделяется в профориентации».
 
 
Основатель поселка программистов и один из создателей курса Алексей рассказывает, что экспериментальный курс позволяет не только повысить уровень знаний и навыков, но и научиться удаленно зарабатывать деньги, что сегодня очень актуально в глубинке.

В Слободском учителя информатики оказались в роли учеников АЛЕКСЕЙ КОНЫШЕВ, СОЗДАТЕЛЬ КУРСА:
«Разработчик он же создает новый продукт, новые сервисы и перенасыщения не будет, рынок в ближайшие десятилетия будет только расти. Как, например, развивались мобильные платформы. Сейчас смартфон практически у каждого в кармане. Чтобы это стало возможным это труд тысяч программистов».
 
 
Если эксперимент быстрого обучения навыкам создания сайтов окажется успешным, разработчики готовы расширять его границы.


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