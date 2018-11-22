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Новости / Образование

Антинаркотический проект для школьников

Вчера, 10:54 | Просмотров: 106 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Кировской молодежи предлагают прийти на "Открытую встречу". Так называется антинаркотический проект, главная задача которого - рассказать старшеклассникам и студентам о вреде психоактивных веществ и предложить здоровую альтернативу.

В современном обществе существует огромное количество мифов о психоактивных веществах - начиная с таких как "попробуй наркотик, с одного раза ничего не будет" и, заканчивая "алкоголь и наркотики помогают творчеству". Задача лекторов - развеять эти мифы и научить молодых ребят говорить нет пагубным привычкам.

- Как отказать? Много вариантов. Можно сказать, что это вредно для меня, придумать причину, сказать, что нужно идти на тренировку.

- Самое главное - уметь просто сказать "нет". Это самый действенный способ и не придется придумать варианты занятости.

Ольга Печеницына - волонтер. Читать лекции о здоровом образе жизни она начала после обучающего семинара. Во время учебы Ольга узнала много важной информации от специалистов и теперь делится ей со школьниками.

Антинаркотический проект для школьниковОЛЬГА ПЕЧЕНИЦЫНА, ВОЛОНТЕР, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АНО "ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "БУДУЩЕЕ БЕЗ НАСИЛИЯ И НАРКОТИКОВ":
«Психоактивные вещества влияют на организм, в том числе на кожу. Человек, употребляющий ПАВ выглядит старше - кожа теряет эластичность. Так же вымываются витамины, снижается иммунитет, и человек постоянно болеет».
 
 
Проект "Открытая встреча" реализуется с 2015 года совместно с управлением по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Кирова. Его цель обучить волонтеров, которые будут читать профилактические лекции о вреде психоактивных веществ в школах, СУЗах и ВУЗах.

Антинаркотический проект для школьниковАНТОН РЯЗАНОВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ:
«Каждый лектор, который участвует в нашем проекте, разрабатывает урок самостоятельно, но под руководством специалистов из наркодиспансера, УМВД. Все лекции и занятия получаются разнообразные».

Задача лекторов не запугать слушателей, а грамотно разъяснить последствия употребления наркотических веществ. На лекциях волонтеры часто используют интерактивные игры, чтобы у школьников была возможность подискутировать и высказать свое мнение.

Антинаркотический проект для школьниковВЛАД ВИНОГРАДОВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ № 26 Г.КИРОВА:
«В общем, все это правильно, потому что наркомания, курение - это очень вредно для здоровья и не нужно».
 
 
 
Антинаркотический проект для школьниковДАРЬЯ МАШКИНА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ № 26 Г.КИРОВА:
«Алкоголь вымывает из организма все витамины и нужные вещества. Это приводит к летальному исходу. И зависимость так же очень пагубно действует на нас».
 
 
В этом году в рамках проекта "Открытая встреча" было обучено 50 лекторов. В планах в 2019 году выйти на региональный уровень.

Антинаркотический проект для школьниковЮЛИЯ БАРАМЗИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АНО "ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "БУДУЩЕЕ БЕЗ НАСИЛИЯ И НАРКОТИКОВ":
«Мы решили пойти дальше и подать проект на президентский грант, чтобы он был более масштабный, чтобы охватить большее кол-во ребят и выйти на Кировскую область. Мы победили и скоро мы обучим новых ребят по всей области».
 
 
Напомним, проект «Открытая встреча» реализуется некоммерческой организацией «Просветительский центр "Будущее без насилия и наркотиков" при поддержке городского управления по делам молодежи, физкультуре и спорту.


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