Антинаркотический проект для школьников
В современном обществе существует огромное количество мифов о психоактивных веществах - начиная с таких как "попробуй наркотик, с одного раза ничего не будет" и, заканчивая "алкоголь и наркотики помогают творчеству". Задача лекторов - развеять эти мифы и научить молодых ребят говорить нет пагубным привычкам.
- Как отказать? Много вариантов. Можно сказать, что это вредно для меня, придумать причину, сказать, что нужно идти на тренировку.
- Самое главное - уметь просто сказать "нет". Это самый действенный способ и не придется придумать варианты занятости.
Ольга Печеницына - волонтер. Читать лекции о здоровом образе жизни она начала после обучающего семинара. Во время учебы Ольга узнала много важной информации от специалистов и теперь делится ей со школьниками.
ОЛЬГА ПЕЧЕНИЦЫНА, ВОЛОНТЕР, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АНО "ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "БУДУЩЕЕ БЕЗ НАСИЛИЯ И НАРКОТИКОВ":
АНТОН РЯЗАНОВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ:
«Каждый лектор, который участвует в нашем проекте, разрабатывает урок самостоятельно, но под руководством специалистов из наркодиспансера, УМВД. Все лекции и занятия получаются разнообразные».
Задача лекторов не запугать слушателей, а грамотно разъяснить последствия употребления наркотических веществ. На лекциях волонтеры часто используют интерактивные игры, чтобы у школьников была возможность подискутировать и высказать свое мнение.
ВЛАД ВИНОГРАДОВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ № 26 Г.КИРОВА:
«В общем, все это правильно, потому что наркомания, курение - это очень вредно для здоровья и не нужно».
ЮЛИЯ БАРАМЗИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АНО "ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "БУДУЩЕЕ БЕЗ НАСИЛИЯ И НАРКОТИКОВ":
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