Антинаркотический проект для школьников

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«Психоактивные вещества влияют на организм, в том числе на кожу. Человек, употребляющий ПАВ выглядит старше - кожа теряет эластичность. Так же вымываются витамины, снижается иммунитет, и человек постоянно болеет».

«Алкоголь вымывает из организма все витамины и нужные вещества. Это приводит к летальному исходу. И зависимость так же очень пагубно действует на нас».

«Мы решили пойти дальше и подать проект на президентский грант, чтобы он был более масштабный, чтобы охватить большее кол-во ребят и выйти на Кировскую область. Мы победили и скоро мы обучим новых ребят по всей области».

Кировской молодежи предлагают прийти на "Открытую встречу". Так называется антинаркотический проект, главная задача которого - рассказать старшеклассникам и студентам о вреде психоактивных веществ и предложить здоровую альтернативу.В современном обществе существует огромное количество мифов о психоактивных веществах - начиная с таких как "попробуй наркотик, с одного раза ничего не будет" и, заканчивая "алкоголь и наркотики помогают творчеству". Задача лекторов - развеять эти мифы и научить молодых ребят говорить нет пагубным привычкам.Ольга Печеницына - волонтер. Читать лекции о здоровом образе жизни она начала после обучающего семинара. Во время учебы Ольга узнала много важной информации от специалистов и теперь делится ей со школьниками.Проект "Открытая встреча" реализуется с 2015 года совместно с управлением по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Кирова. Его цель обучить волонтеров, которые будут читать профилактические лекции о вреде психоактивных веществ в школах, СУЗах и ВУЗах.Задача лекторов не запугать слушателей, а грамотно разъяснить последствия употребления наркотических веществ. На лекциях волонтеры часто используют интерактивные игры, чтобы у школьников была возможность подискутировать и высказать свое мнение.В этом году в рамках проекта "Открытая встреча" было обучено 50 лекторов. В планах в 2019 году выйти на региональный уровень.Напомним, проект «Открытая встреча» реализуется некоммерческой организацией «Просветительский центр "Будущее без насилия и наркотиков" при поддержке городского управления по делам молодежи, физкультуре и спорту.