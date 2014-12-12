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Новости / Образование

В Кирове и области проходит Неделя информатизации

Вчера, 10:57 | Просмотров: 114 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Кирове и области проходит Неделя информатизации. Школьники приобщают к новым технологиям.

- А теперь задачка: обвести все изображения живых существ и посчитать, сколько их.

День информационных технологий начался с небольшого урока для учителей от менеджера по партнерской коммуникации Microsoft Марата Хайрулина. Были рассмотрены простые примеры использования возможностей современного компьютера. Цифровизация - это направление, по пути которого стремятся пойти все образовательные организации. В рамках Недели информатизации образования это мероприятие заключительное, но имеющее особое значение.

В Кирове и области проходит Неделя информатизацииЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«И о важности его говорит тот факт, что у нас сегодня присутствуют здесь представители практически всех образовательных округов области и даже гости из Сыктывкара. Это подтверждает важность того, что будет здесь сегодня происходить».
 
Всех присутствующих объединяет идея того, что в современном мире подход к обучению в школе необходимо менять в сторону цифровизации.

ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Сейчас у нас приняты программы - федеральные программы - 9 программ - среди них из самых важных, на мой взгляд, это цифровая школа. Именно в развитии и внедрении программы в наши образовательные организации очень важно сегодняшнее мероприятие. Сюда ведь приехали и руководители образовательных организаций, и учителя информатики, сюда приехали все заинтересованные лица, кому эта проблема очень близка. И я очень надеюсь, что состоится заинтересованный, живой разговор, и наши гости узнают очень много нового».
 
В рамках Дня информационно-технологических инициатив будут представлены выступления по нескольким тематическим линиям.

В Кирове и области проходит Неделя информатизацииНИКОЛАЙ ЦЕЛИЩЕВ, ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ №28 Г. КИРОВА:
«Мы покажем всему педагогическому сообществу облачные технологии в урочной, внеурочной деятельности, в управлении. Мы покажем развитие робототехники, мы постараемся показать, каким образом используются цифровые лаборатории на уроках физики, химии, биологии».
 
Добавим, что мероприятие прошло при поддержке министерства образования, департамента образования администрации.


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