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В Кирове и области проходит Неделя информатизации. Школьники приобщают к новым технологиям.День информационных технологий начался с небольшого урока для учителей от менеджера по партнерской коммуникации Microsoft Марата Хайрулина. Были рассмотрены простые примеры использования возможностей современного компьютера. Цифровизация - это направление, по пути которого стремятся пойти все образовательные организации. В рамках Недели информатизации образования это мероприятие заключительное, но имеющее особое значение.Всех присутствующих объединяет идея того, что в современном мире подход к обучению в школе необходимо менять в сторону цифровизации.В рамках Дня информационно-технологических инициатив будут представлены выступления по нескольким тематическим линиям.Добавим, что мероприятие прошло при поддержке министерства образования, департамента образования администрации.