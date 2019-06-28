Кировские сотрудники ППС провели «День правовых знаний» и побывали в гостях у школьников, которые отдыхают в загородном лагере. Полицейские не первый год проводят занятия для учащихся школ с целью правового воспитания подрастающего поколения.
Общение с ребятами началось с небольшого экскурса в историю образования службы, которая корнями уходит в 1923 год. Патрульно-постовая служба во все времена составляла основу органов внутренних дел. Большинство сотрудников начинали свой трудовой путь с патрулирования улиц, получая свой первый опыт работы по охране правопорядка и общественной безопасности.
- Есть такая важная профессия, как сотрудник органов внутренних дел.
Также дети смогли не только увидеть, но и примерить на себя средства индивидуальной защиты сотрудников ППС. Это бронежилеты, каски, щиты и дубинки
- Это самый легкий бронник, защищает от ножа и прямого попадания пули.
Полицейские продемонстрировали и боевые приемы, которыми владеет каждый сотрудник. Неизвестно, как себя будет вести преступник, поэтому готовым нужно быть к любому развитию событий.
Верными и незаменимыми помощниками в работе патрульно-постовой службы являются служебные собаки. Кинолог с овчаркой по кличке "Алмаз" показали базовые элементы дрессуры, а также как проходит поиск взрывчатых веществ.
АЛЕКСАНДР ШВЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ:
«В первую очередь очень интересуются непосредственной деятельностью сотрудников органов внутренних дел в живую. Т.е. деятельность кинолога, сотрудника при охране общественно порядка. Они встречают это на ура и им это очень интересно».
После показательных выступлений сотрудники полиции для детей провели правовую игру, в которой рассказали, что такое мелкое и крупное хищение, а также о последствиях противоправных деяний.