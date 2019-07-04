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Космические каникулы кировских школьников

Космические каникулы кировских школьников

Сегодня, 11:32
138
Альбина Самигуллина

У школьников продолжаются каникулы. Но дети не только отдыхают, но и узнают немало нового, например, изучают космическую систему.

- Вот эта ракета на фотографии и макет - они похожи?
- Да.
- А чем они различаются?
- Они различаются, во-первых, окраской, и, наверное, строением.

Школьники могут испытать себя в роли настоящих космонавтов, совершить полёт на виртуальном аналоге вертолёта Ми-8, а также провести физические эксперименты. Но ни один лагерь, даже самый необычный, не обходится без спортивных игр, квестов и танцев.

Каникулы дети проводят не только весело, но и с пользой - пополнят свои знания о космосе.

ДАРЬЯ СМЫШЛЯЕВА:
- Ракету нужно, для начала, вырезать, а потом вот эти белые трапеции надо загнуть на изнаночную сторону, а красные на лицевую.
- И что за ракета получится? Как она называется?
- Я назвала свою ракету "Восток".

Каждый день - новые задания и интересные экскурсии. Дети ходили на фотоохоту в Александровский сад, где нужно было найти объекты природы, которые напоминают космические.

ЖАННА ЗОРИНА, КУРАТОР ПРОГРАММЫ "КОСМИЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ":
«Дальше день у нас продолжается: мы знакомимся с ракетной техникой; дальше нас ждёт увлекательное путешествие в планетарий: мы будем путешествовать по далёким объектам космоса, которые не видны вооруженным взглядом».
 
Каждый день ребята делятся впечатлениями, заполняя специальный журнал, в котором на память остаются фотографии, рисунки, аппликации.

ИРИНА КУДРЯВЦЕВА, ВОЖАТАЯ:
«Это бортовой журнал. В самый первый день дети писали себе письма на пятницу, которые мы будем читать в конце нашей смены. Во второй день мы взвешивались, и сегодня после просмотра фильма мы раскрасим эти планеты в правильный цвет».
 
Вполне возможно, что после таких "Космических каникул" кто-то из детей захочет связать свою жизнь с космосом. А для этого уже придется потрудиться на уроках физики и математики.

Космические каникулы кировских школьников

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