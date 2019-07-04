Космические каникулы кировских школьников

У школьников продолжаются каникулы. Но дети не только отдыхают, но и узнают немало нового, например, изучают космическую систему.Школьники могут испытать себя в роли настоящих космонавтов, совершить полёт на виртуальном аналоге вертолёта Ми-8, а также провести физические эксперименты. Но ни один лагерь, даже самый необычный, не обходится без спортивных игр, квестов и танцев.Каникулы дети проводят не только весело, но и с пользой - пополнят свои знания о космосе.Каждый день - новые задания и интересные экскурсии. Дети ходили на фотоохоту в Александровский сад, где нужно было найти объекты природы, которые напоминают космические.Каждый день ребята делятся впечатлениями, заполняя специальный журнал, в котором на память остаются фотографии, рисунки, аппликации.Вполне возможно, что после таких "Космических каникул" кто-то из детей захочет связать свою жизнь с космосом. А для этого уже придется потрудиться на уроках физики и математики.