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В Кирове построят 50 детских садов.

В Кирове построят 50 детских садов.

Вчера, 11:40
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В Кирове построят 50 детских садов.
Такая цифра заложена в новом генплане города до 2040 года.

По мнению его разработчиков-специалистов «Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», научно-образовательный потенциал города Кирова очень высок, и это должно стать одной из ключевых точек развития муниципалитета.

В Кирове создана большая сеть научно-исследовательских институтов и разнопрофильных вузов, в которых сегодня обучается 32 тысячи студентов. Именно они уже в ближайшем будущем будут формировать и реализовывать перспективы развития областного центра.

Молодежь нужно «закреплять» на территории муниципалитета, обеспечивая условия для работы и жизни, для создания семей и воспитания детей.

Разработчики генплана отметили, что в Кирове есть все предпосылки для создания кампуса с молодежным технопарком и центром довузовского образования.

В концепции пространственного развития города особое внимание уделено и сферам школьного и дошкольного образования. Для того, чтобы в дальнейшем достичь баланса между ростом численности населения областного центра и обеспеченностью социальной инфраструктурой, к 2040 году в Кирове предстоит возвести еще 50 новых детских садов.

Напомним, только за последние 2 года в Кирове будет открыто в общей сложности 11 новых детских садов.

А в ближайшее время в 32 детсадах установят новые веранды из экологичных материалов. В Кирове веранды есть на территории каждого детского сада. Часть из них устарели и требуют замены.

Общая стоимость запланированных работ по контракту, заключенному департаментом образования, составляет 4,8 млн. рублей. На эту сумму новые теневые навесы оборудуют в детсадах № 7, 83, 154, 166, 181, 184, 188.

Кроме того, в 25 учреждениях дошкольного образования веранды будут установлены по «прямым» контрактам.

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