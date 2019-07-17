В Кирове построят 50 детских садов.

Такая цифра заложена в новом генплане города до 2040 года.По мнению его разработчиков-специалистов «Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», научно-образовательный потенциал города Кирова очень высок, и это должно стать одной из ключевых точек развития муниципалитета.В Кирове создана большая сеть научно-исследовательских институтов и разнопрофильных вузов, в которых сегодня обучается 32 тысячи студентов. Именно они уже в ближайшем будущем будут формировать и реализовывать перспективы развития областного центра.Молодежь нужно «закреплять» на территории муниципалитета, обеспечивая условия для работы и жизни, для создания семей и воспитания детей.Разработчики генплана отметили, что в Кирове есть все предпосылки для создания кампуса с молодежным технопарком и центром довузовского образования.В концепции пространственного развития города особое внимание уделено и сферам школьного и дошкольного образования. Для того, чтобы в дальнейшем достичь баланса между ростом численности населения областного центра и обеспеченностью социальной инфраструктурой, к 2040 году в Кирове предстоит возвести еще 50 новых детских садов.Напомним, только за последние 2 года в Кирове будет открыто в общей сложности 11 новых детских садов.А в ближайшее время в 32 детсадах установят новые веранды из экологичных материалов. В Кирове веранды есть на территории каждого детского сада. Часть из них устарели и требуют замены.Общая стоимость запланированных работ по контракту, заключенному департаментом образования, составляет 4,8 млн. рублей. На эту сумму новые теневые навесы оборудуют в детсадах № 7, 83, 154, 166, 181, 184, 188.Кроме того, в 25 учреждениях дошкольного образования веранды будут установлены по «прямым» контрактам.