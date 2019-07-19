Здесь вместо школьников строители - в Чистых прудах почти готова школа.

В Кирове состоялся пресс-тур в мкр. Чистые пруды, где ведется строительство новой школы №25. Строители уже приступили к чистовой отделке здания.Сейчас вместо школьников здесь строители. С августа прошлого года они готовят школу к встрече с детьми. Черновые работы - завершены, остались отделочные - это завершающий этап строительства. Одновременно ведется работа по благоустройству прилегающей территории.Ввод в эксплуатацию школы позволит обеспечить шаговую доступность учебного заведения для детей микрорайона Чистые пруды. Светлая, с обилием свободного пространства, интересными дизайнерскими и инновационными решениями.Всего на 2020 год будет сформирована заявка на строительство сразу трёх школ: в Радужном, Долгушино и в центре города.Также представители администрации проверили, как продвигаются работы в школе № 39. Строительные бригады сносили перегородки, маленькие помещения объединяли - уже к 16 августа в школе будет 7 новых кабинетов, как временная мера, для первоклашек, которые должны были пойти в новую школу №25.