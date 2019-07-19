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Здесь вместо школьников строители - в Чистых прудах почти готова школа.

Здесь вместо школьников строители - в Чистых прудах почти готова школа.

Вчера, 17:29
236
Карина Алоян

В Кирове состоялся пресс-тур в мкр. Чистые пруды, где ведется строительство новой школы №25. Строители уже приступили к чистовой отделке здания.

Сейчас вместо школьников здесь строители. С августа прошлого года они готовят школу к встрече с детьми. Черновые работы - завершены, остались отделочные - это завершающий этап строительства. Одновременно ведется работа по благоустройству прилегающей территории.

АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ-ЗАСТРОЙЩИКА:
«Ведутся работы отделочные в чистом виде. По контракту у нас срок ввода объекта - 20 декабря, но мы предпринимаем все усилия, чтобы объект был закончен и введен в эксплуатацию».

Ввод в эксплуатацию школы позволит обеспечить шаговую доступность учебного заведения для детей микрорайона Чистые пруды. Светлая, с обилием свободного пространства, интересными дизайнерскими и инновационными решениями.

СВЕТЛАНА СИМАКОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №25:
«В школе, наверное, в третьей из новых будет кабинет робототехники. Это направление, которому сейчас уделяется очень большое внимание, детям это нравится. Детям физико-математическим то будет очень полезно, но мы планируем робототехнику ввести и начиная с начальной школы».

Всего на 2020 год будет сформирована заявка на строительство сразу трёх школ: в Радужном, Долгушино и в центре города.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Вы знаете, что мы сейчас готовим заявки на школы, поэтому и здесь не снижая темпов так же нам необходимо работать совместно с правительством, привлекать финансирование на создание новых таких объектов».

Также представители администрации проверили, как продвигаются работы в школе № 39. Строительные бригады сносили перегородки, маленькие помещения объединяли - уже к 16 августа в школе будет 7 новых кабинетов, как временная мера, для первоклашек, которые должны были пойти в новую школу №25.

Здесь вместо школьников строители - в Чистых прудах почти готова школа.

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