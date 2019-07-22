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Бонус за работу: Правительство РФ направит средства на ещё один детский сад и школу Кировской области.

Бонус за работу: Правительство РФ направит средства на ещё один детский сад и школу Кировской области.

Вчера, 11:00
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Валентина Палкина

Дополнительные средства на строительство еще одного детского сада в Кирове и открытие школы в Зуевке. На совещании в Правительстве области обсудили темпы возведения новых образовательных учреждений.

Всего в регионе будет создано около четырех тысяч мест в новых детских садах. В конце года должны быть достроены дошкольные учреждения в Опарино, Кирсе, в селе Бобино и городе Слободском, а также в областном центре.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Учитывая то, что средства осваиваются вовремя, ввод объектов в эксплуатацию происходит по графику, Кировской области по решению Правительства РФ из резервного фонда выделены дополнительные средства в объеме почти 190 миллионов рублей, которые направлены на строительство еще одного детского сада с бассейном в городе Кирове по ул. Крупской, 5-а».

В 2020-м году в области должно быть создано еще почти тысяча четыреста мест и построено 8 детских садов. Они откроются в Советске, Оричах, Котельниче, Фаленках, Мурашах и в Кирово-Чепецке. Подготовительные работы на разных стадиях, но активно ведутся везде.

СЕРГЕЙ КУДРЕВАТЫХ, И.О. ГЛАВЫ МО "ГОРОД КОТЕЛЬНИЧ":
«Подрядная организация будет определена на аукционе, который состоится 30 июля, заключение контракта планируется до 15 августа, по условиям контракта, работы должны быть выполнены до 5 июля 20 года, в настоящее время ведется подготовка земельного участка».

Обсудили на совещании и степень готовности новой школы в микрорайоне Чистые Пруды. Вопрос о переносе средств с 20-го на 19-ый год практически решен, и в ближайшее время в регион на эти цели поступит около 236 миллионов рублей. А юные жители Зуевки получат подарок уже к 1 сентября. Новый учебный год для них начнется в новом здании школы на 825 мест.

АНАТОЛИЙ КОЩЕЕВ, ГЛАВА ЗУЕВСКОГО РАЙОНА:
«Ведется работа по получению заключения Роспотребнадзора и пожарного надзора, до 10 августа будет получена лицензия на образовательную деятельность, педагогическими кадрами школа укомплектована, вакансий нет».

Что касается детских садов, на совещании было особо отмечено, что позаботиться о будущих сотрудниках необходимо еще на стадии строительства.

Бонус за работу: Правительство РФ направит средства на ещё один детский сад и школу Кировской области.

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