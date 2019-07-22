Регионоведение - чуть больше чем краеведение: в кировских школах введут новый предмет.

В этом учебном году в школах области появится курс - "Регионоведение". В чем необходимость его введения, а также, каковы сроки освоения предмета и оптимальный возраст обучающихся? Тему обсудили на площадке Общественной палаты.Знать историю родного края. Это одна из причин, по которой в школах Кировской области вводят курс "регионоведение". Правда, планы куда более глобальные. В Минобре надеются таким способом "удержать" талантливую молодежь. Регионоведение должно ни много ни мало вытеснить у подростков мысли о переезде в другой регион.Раньше учащиеся 5х-9х классов изучали "Краеведение". Но несколько лет назад этот предмет стал необязательным. Сегодня в каждой четвертой школе региона занятий по краеведению нет. Новый курс "Регионоведение", планируют ввести в учебные планы 8х-9х классов.Впрочем, вопрос относительно того, в каком возрасте изучать регионоведение - дается на откуп школам. Кто-то считает, что 8-9ый класс - это слишком поздно и маленькие дети с большим интересом будут изучать эту дисциплину. Рассчитан курс, как минимум, на 34 часа. Педагогам предстоит пройти определенную подготовку.