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Регионоведение - чуть больше чем краеведение: в кировских школах введут новый предмет.

Регионоведение - чуть больше чем краеведение: в кировских школах введут новый предмет.

Вчера, 11:20
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Анастасия Елсукова

В этом учебном году в школах области появится курс - "Регионоведение". В чем необходимость его введения, а также, каковы сроки освоения предмета и оптимальный возраст обучающихся? Тему обсудили на площадке Общественной палаты.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Знаменитую дымковскую игрушку знают все. Она - символ Кировской области, подчеркивающий самобытность Вятского края, его историю. А вот все ли знают, когда и где возник этот старинный промысел? Сейчас проверим».

- На Вятке. А именно? В селе Дымково, наверное.
- Нет, не помню, я вообще-то не кировская.
- Знаменитая дымковская игрушка, ради нее, сюда приезжают на Вятку. Но вы не знаете, где и когда она зародилась? Нет, к сожалению. Ну в принципе из названия понятно... Слобода "Дымково", наверное, там. Да.
- Нет, когда зародилась, не знаю, но думаю, что в Дымково у нас?
- Ну-ка давай ты мам. А вы знаете? Нет, не знаю.
- А где именно? В Дымке. Молодец, только в Дымково. Ну да, Дымково, село такое.

Знать историю родного края. Это одна из причин, по которой в школах Кировской области вводят курс "регионоведение". Правда, планы куда более глобальные. В Минобре надеются таким способом "удержать" талантливую молодежь. Регионоведение должно ни много ни мало вытеснить у подростков мысли о переезде в другой регион.

ЕЛЕНА ВОРОНКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Что может быть эффективнее для закрепления молодого человека, чем понимание истории своего родного края, знание его традиций, знание его культуры, гордость за него? Но и в дальнейшем возникает желание приложить все усилия, чтоб он дальше процветал и развивался».

Раньше учащиеся 5х-9х классов изучали "Краеведение". Но несколько лет назад этот предмет стал необязательным. Сегодня в каждой четвертой школе региона занятий по краеведению нет. Новый курс "Регионоведение", планируют ввести в учебные планы 8х-9х классов.

НАТАЛЬЯ СОКОЛОВА, РЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Почему? Потому что каждый должен быть в какой-то степени готов к освоению этого курса, здесь большой объем социально-экономических вопросов, не каждый пятиклассник может данные вопросы осваивать».

Впрочем, вопрос относительно того, в каком возрасте изучать регионоведение - дается на откуп школам. Кто-то считает, что 8-9ый класс - это слишком поздно и маленькие дети с большим интересом будут изучать эту дисциплину. Рассчитан курс, как минимум, на 34 часа. Педагогам предстоит пройти определенную подготовку.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Учебников по регионоведению в кировских школах нет. Поэтому курс будет реализовываться в основном за счет внеурочной деятельности и внедрения краеведческих тем в такие предметы, как история, география, обществознание, окружающий мир».

Регионоведение - чуть больше чем краеведение: в кировских школах введут новый предмет.

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