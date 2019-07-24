Школы сдают экзамен: комиссия проверяет готовность учебному году

К новому учебному году все школы города должны пройти приемку. Сегодня специальная комиссия проверила готовность школы №56.Летние каникулы - для детей. Сегодня школа сдает экзамен. За лето к новому учебному году нужно успеть, всё привести в порядок.Директор школы Елена Александровна проводит экскурсию. В 56 школе встречать учеников готовы, хоть завтра.От проверки не уйдут ни подсобные помещения, ни учебные классы, ни кабинет директора. Внимательно проверяется и все, что касается пожарной безопасности.Приемка школ для самой школы и ее руководства - дело привычное. Ежегодно специальная комиссия проверяет все учебные заведения на соответствие необходимым нормам.А еще автоматическая система оповещения. Проверяют при нас: сигнал автоматически поступает на пульт 01. В этом году к новому учебному году комиссия осматривает 58 школ - больше половины уже прошли проверку.