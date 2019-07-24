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Школы сдают экзамен: комиссия проверяет готовность учебному году

Школы сдают экзамен: комиссия проверяет готовность учебному году

Сегодня, 15:22
142
Карина Алоян

К новому учебному году все школы города должны пройти приемку. Сегодня специальная комиссия проверила готовность школы №56.

Летние каникулы - для детей. Сегодня школа сдает экзамен. За лето к новому учебному году нужно успеть, всё привести в порядок.

- По нормам безопасности должны быть перила на путях эвакуации. Вот они обновленные у нас сделаны.

Директор школы Елена Александровна проводит экскурсию. В 56 школе встречать учеников готовы, хоть завтра.

ЕЛЕНА ПУШКАРЁВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №56:
«У нас в мае еще было 2 проверки Роспотребнадзора и МЧС. В общем, там практически нет замечаний. Все хорошо. Поэтому мы в основном работали над тем, чтобы было комфортно и красиво в школе».

От проверки не уйдут ни подсобные помещения, ни учебные классы, ни кабинет директора. Внимательно проверяется и все, что касается пожарной безопасности.

- Проверяем первичные средства пожаротушения. Смотрим, когда был перезаряжен и когда нужно перезаряжать. Смотрим, находится ли в нужном положении.

Приемка школ для самой школы и ее руководства - дело привычное. Ежегодно специальная комиссия проверяет все учебные заведения на соответствие необходимым нормам.

ДЕНИС ШЕШУКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР Г. КИРОВА ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ:
«Проверяем наличие и исправность эвакуационных выходов, имеются ли первичные средства пожаротушения, исправность электрооборудования. Так же на территории проверяется, имеются ли источники наружного противопожарного тушения».

А еще автоматическая система оповещения. Проверяют при нас: сигнал автоматически поступает на пульт 01. В этом году к новому учебному году комиссия осматривает 58 школ - больше половины уже прошли проверку.

ДМИТРИЙ МАКСИМОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВА:
«В ходе осмотра по школам были найдены незначительные замечания, которые в принципе уже были устранены. И к 12 августа у нас все школы должны быть приняты».

Школы сдают экзамен: комиссия проверяет готовность учебному году

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