Школы сдают экзамен: комиссия проверяет готовность учебному году

К новому учебному году все школы города должны пройти приемку. Сегодня специальная комиссия проверила готовность школы №56.
Летние каникулы - для детей. Сегодня школа сдает экзамен. За лето к новому учебному году нужно успеть, всё привести в порядок.
- По нормам безопасности должны быть перила на путях эвакуации. Вот они обновленные у нас сделаны.
Директор школы Елена Александровна проводит экскурсию. В 56 школе встречать учеников готовы, хоть завтра.
ЕЛЕНА ПУШКАРЁВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №56:
«У нас в мае еще было 2 проверки Роспотребнадзора и МЧС. В общем, там практически нет замечаний. Все хорошо. Поэтому мы в основном работали над тем, чтобы было комфортно и красиво в школе».
От проверки не уйдут ни подсобные помещения, ни учебные классы, ни кабинет директора. Внимательно проверяется и все, что касается пожарной безопасности.
- Проверяем первичные средства пожаротушения. Смотрим, когда был перезаряжен и когда нужно перезаряжать. Смотрим, находится ли в нужном положении.
Приемка школ для самой школы и ее руководства - дело привычное. Ежегодно специальная комиссия проверяет все учебные заведения на соответствие необходимым нормам.
ДЕНИС ШЕШУКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР Г. КИРОВА ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ:
«Проверяем наличие и исправность эвакуационных выходов, имеются ли первичные средства пожаротушения, исправность электрооборудования. Так же на территории проверяется, имеются ли источники наружного противопожарного тушения».
А еще автоматическая система оповещения. Проверяют при нас: сигнал автоматически поступает на пульт 01. В этом году к новому учебному году комиссия осматривает 58 школ - больше половины уже прошли проверку.
ДМИТРИЙ МАКСИМОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВА:
«В ходе осмотра по школам были найдены незначительные замечания, которые в принципе уже были устранены. И к 12 августа у нас все школы должны быть приняты».