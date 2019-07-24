Подготовку к учебному году обсудили у ГФИ по Кировской области.

Подготовку к учебному году обсудили на совещании у главного федерального инспектора по Кировской области.
Более 130-ти тысяч юных жителей региона в этом году пойдут в школу. Из них 16-ть тысяч в первый раз. Для школьных библиотек уже приобретено более ста тысяч учебников. Таким образом, все школьники будут обеспечены книгами для получения образования. Отметим, всего на подготовку к грядущему учебному году из бюджетов разных уровней выделено более трехсот миллионов рублей. Деньги пойдут, в том числе и на ремонтные работы. Так в 19-ти школах региона отремонтируют спортивные залы.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПФО:
«В регионе проводится строительство новых школ, с целью ликвидации 2-х смен. 1 сентября свои двери откроет школа в Зуевке. В следующем году в мкр. Чистые пруды. В настоящее время в регионе создана система опорных школ, объединяющая 58 государственных общеобразовательных организаций».
Добавим, образовательные учреждения проверяют пожарные, прокуратура и другие правоохранители. В некоторых школах они смогли выявить ряд нарушений. Было выдано несколько предписаний.