Подготовку к учебному году обсудили у ГФИ по Кировской области.

Подготовку к учебному году обсудили на совещании у главного федерального инспектора по Кировской области.Более 130-ти тысяч юных жителей региона в этом году пойдут в школу. Из них 16-ть тысяч в первый раз. Для школьных библиотек уже приобретено более ста тысяч учебников. Таким образом, все школьники будут обеспечены книгами для получения образования. Отметим, всего на подготовку к грядущему учебному году из бюджетов разных уровней выделено более трехсот миллионов рублей. Деньги пойдут, в том числе и на ремонтные работы. Так в 19-ти школах региона отремонтируют спортивные залы.Добавим, образовательные учреждения проверяют пожарные, прокуратура и другие правоохранители. В некоторых школах они смогли выявить ряд нарушений. Было выдано несколько предписаний.