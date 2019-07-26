Впервые за полвека: капремонт в детских садах Шабалинского района.

В Шабалинском районе в поселке Ленинском сегодня продолжается капитальный ремонт в детских садах. Как идут работы, увидела Карина Алоян.Галина Аркадьевна проводит экскурсию по медицинскому кабинету. И не может нарадоваться - до их детского сада дошёл капитальный ремонт - первый за последние полвека.Необходимость провести капитальный ремонт была налицо. За почти полвека существования детский сад обходился только мелким текущим ремонтом, к окнам работники боялись притрагиваться.В прошлом году в дошкольных учреждениях были установлены системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. Это позволило произвести существенную экономию.На сегодняшний день на капитальный ремонт детских садов уже направлено около 2 миллионов рублей.