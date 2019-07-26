Впервые за полвека: капремонт в детских садах Шабалинского района.

В Шабалинском районе в поселке Ленинском сегодня продолжается капитальный ремонт в детских садах. Как идут работы, увидела Карина Алоян.
- В прошлом году здесь был произведен ремонт потолка, стен и пола.
Галина Аркадьевна проводит экскурсию по медицинскому кабинету. И не может нарадоваться - до их детского сада дошёл капитальный ремонт - первый за последние полвека.
ГАЛИНА САБИРЗЯНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №1:
«Детский сад открыт в 1965 года и с тех пор как такового капитального ремонта - не было».
Необходимость провести капитальный ремонт была налицо. За почти полвека существования детский сад обходился только мелким текущим ремонтом, к окнам работники боялись притрагиваться.
ГАЛИНА САБИРЗЯНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №1:
«Сейчас идет поэтапно - сейчас обшивка здания металлосайдингов. На будущий год внутренние работы предусмотрены: ремонт полов, электроосвещение».
В прошлом году в дошкольных учреждениях были установлены системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. Это позволило произвести существенную экономию.
АЛЕКСАНДР РОГОЖНИКОВ, ГЛАВА ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА:
«Тем самым высвободили 3 миллиона свободных средств. И вот их направляем на капитальные ремонты. В двух зданиях садиков меняем крышу за счет экономии и один садик - меняем фасад».
На сегодняшний день на капитальный ремонт детских садов уже направлено около 2 миллионов рублей.