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Впервые за полвека: капремонт в детских садах Шабалинского района.

Впервые за полвека: капремонт в детских садах Шабалинского района.

Сегодня, 15:13
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Карина Алоян

В Шабалинском районе в поселке Ленинском сегодня продолжается капитальный ремонт в детских садах. Как идут работы, увидела Карина Алоян.

- В прошлом году здесь был произведен ремонт потолка, стен и пола.

Галина Аркадьевна проводит экскурсию по медицинскому кабинету. И не может нарадоваться - до их детского сада дошёл капитальный ремонт - первый за последние полвека.

ГАЛИНА САБИРЗЯНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №1:
«Детский сад открыт в 1965 года и с тех пор как такового капитального ремонта - не было».

Необходимость провести капитальный ремонт была налицо. За почти полвека существования детский сад обходился только мелким текущим ремонтом, к окнам работники боялись притрагиваться.

ГАЛИНА САБИРЗЯНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №1:
«Сейчас идет поэтапно - сейчас обшивка здания металлосайдингов. На будущий год внутренние работы предусмотрены: ремонт полов, электроосвещение».

В прошлом году в дошкольных учреждениях были установлены системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. Это позволило произвести существенную экономию.

АЛЕКСАНДР РОГОЖНИКОВ, ГЛАВА ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА:
«Тем самым высвободили 3 миллиона свободных средств. И вот их направляем на капитальные ремонты. В двух зданиях садиков меняем крышу за счет экономии и один садик - меняем фасад».

На сегодняшний день на капитальный ремонт детских садов уже направлено около 2 миллионов рублей.

Впервые за полвека: капремонт в детских садах Шабалинского района.

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