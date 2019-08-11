В лагере «Орлёнок» прошел конкурс мастерства вожатых

В детском лагере «Орлёнок» прошёл финальный этап конкурса профессионального мастерства вожатых.
Многие вожатые и воспитатели приезжают на подработку в лагеря не один раз. Тот лагерный дух и атмосфера семейности не сравнится ни с чем. В лагерь хочется приезжать снова и снова. Большинство из них свою жизнь посвящают работе с младшими поколениями.
АЛЕКСАНДР МАНЫЛОВ, СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ ДОЛ "ВЕСНА":
«Как такового соперничества нет, мы все дружим, все взаимодействуем, общаемся, поэтому все номера были достойные, все, я считаю, лучшие».
Жюри оценивало методическую готовность вожатых, творческие способности, физическую подготовку. Особое внимание уделялось тому, как воспринимают вожатого его подопечные.
ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ "ВЯТСКИЕ КАНИКУЛЫ":
«Направлено на то, чтобы мы могли простимулировать тех ребят, кто приезжает работать в лагерях, своему профессиональному развитию. То есть мы оцениваем то, насколько они умеют грамотно выстраивать работу, насколько детям нравится работать с ними, то, насколько они успешны в достижении тех задач, которые поставлены».
В конкурсе участвовали команды четырёх лагерей, в некоторых испытаниях кроме вожатых и воспитателей участвовали даже директора - не исключение - интеллектуальный конкурс. Участникам необходимо было ответить на 12 вопросов - от СанПиНов загородных лагерей до общих вопросов эрудиции.
- Сейчас вы увидите фотографию, на которой изображён как раз-таки один из этих народных промыслов. Задача - его назвать и указать место, где он зародился.
Все ребята поддерживали друг друга, в том числе, и представителей других лагерей. Атмосфера была очень тёплой и дружной. Но всё-таки соревновательный дух присутствовал. Каждому лагерю хотелось выиграть главный приз - 1 миллион рублей на развитие инфраструктуры. Итоги конкурса будут подведены на фестивале энергосбережения 24 августа.