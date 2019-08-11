В лагере «Орлёнок» прошел конкурс мастерства вожатых

В детском лагере «Орлёнок» прошёл финальный этап конкурса профессионального мастерства вожатых.Многие вожатые и воспитатели приезжают на подработку в лагеря не один раз. Тот лагерный дух и атмосфера семейности не сравнится ни с чем. В лагерь хочется приезжать снова и снова. Большинство из них свою жизнь посвящают работе с младшими поколениями.Жюри оценивало методическую готовность вожатых, творческие способности, физическую подготовку. Особое внимание уделялось тому, как воспринимают вожатого его подопечные.В конкурсе участвовали команды четырёх лагерей, в некоторых испытаниях кроме вожатых и воспитателей участвовали даже директора - не исключение - интеллектуальный конкурс. Участникам необходимо было ответить на 12 вопросов - от СанПиНов загородных лагерей до общих вопросов эрудиции.Все ребята поддерживали друг друга, в том числе, и представителей других лагерей. Атмосфера была очень тёплой и дружной. Но всё-таки соревновательный дух присутствовал. Каждому лагерю хотелось выиграть главный приз - 1 миллион рублей на развитие инфраструктуры. Итоги конкурса будут подведены на фестивале энергосбережения 24 августа.