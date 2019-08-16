Набор сделаем по микрорайону: школу в Чистых Прудах достроят к декабрю

Школу в Чистых прудах достроят к декабрю. После нового года все, кто планировал отдать ребенка в новую школу, смогут его туда перевести.Школу на тысячу мест на улице Мостовицкой, 2 в Чистых Прудах строят в рамках нацпроекта "Образование". Объект по контракту должны были построить за три года и сдача планировалась в 2020 году. Однако темпы строительства изначально были заданы хорошие, и региону удалось перекинуть федеральные средства с будущего года на этот. Сейчас у строителей новые задачи - успеть все до нового года.Новая школа будет просторной и современной. Уже видны очертания будущего бассейна, в большом спортивном зале начали укладывать дубовый паркет. Посмотреть, как идут работы, пришли и родители первоклашек. У Анастасии в школу в этом году пойдет дочка Ксюша. Пока она будет ходить в 39 школу, а после нового года родители напишут заявление о переводе.Как пообещали в городском департаменте образования, родителей проинформируют, когда можно будет написать заявление о переводе в новую школу.Всего до конца года в Кировской области будут сданы две новые школы. В декабре в Чистых Прудах и в сентябре будет открыта новая школа в Зуевке.