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Набор сделаем по микрорайону: школу в Чистых Прудах достроят к декабрю

Набор сделаем по микрорайону: школу в Чистых Прудах достроят к декабрю

Вчера, 11:40
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Юлия Шалаева

Школу в Чистых прудах достроят к декабрю. После нового года все, кто планировал отдать ребенка в новую школу, смогут его туда перевести.

Школу на тысячу мест на улице Мостовицкой, 2 в Чистых Прудах строят в рамках нацпроекта "Образование". Объект по контракту должны были построить за три года и сдача планировалась в 2020 году. Однако темпы строительства изначально были заданы хорошие, и региону удалось перекинуть федеральные средства с будущего года на этот. Сейчас у строителей новые задачи - успеть все до нового года.

АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ-ЗАСТРОЙЩИКА:
«По контракту срок окончания работ 20 декабря. Но мы намерены октябрем месяцем завершить все основные строительные работы, чтобы успеть до конца года провести монтаж учебного оборудования».

Новая школа будет просторной и современной. Уже видны очертания будущего бассейна, в большом спортивном зале начали укладывать дубовый паркет. Посмотреть, как идут работы, пришли и родители первоклашек. У Анастасии в школу в этом году пойдет дочка Ксюша. Пока она будет ходить в 39 школу, а после нового года родители напишут заявление о переводе.

АНАСТАСИЯ ШАМАЛУЕВА:
«Гуляем по парку с ребенком, видим, как строительство идет, ждем не дождемся уже».

Как пообещали в городском департаменте образования, родителей проинформируют, когда можно будет написать заявление о переводе в новую школу.



АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Набор в школу будет осуществляться по микрорайону. Те, кто подавал заявление в первый класс в этом году, мы им гарантируем, что они будут иметь возможность перевестись во второй класс этой школы, либо в первый, если позволят сроки».

Всего до конца года в Кировской области будут сданы две новые школы. В декабре в Чистых Прудах и в сентябре будет открыта новая школа в Зуевке.

Набор сделаем по микрорайону: школу в Чистых Прудах достроят к декабрю

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